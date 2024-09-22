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Крещатик в руинах. Как советская власть уничтожала Киев перед нацистской оккупацией

Автор
Сергей Махун
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25 ноября 1941 года. Саменький центр Киева. На пересечении улиц Лютеранской и Меринговской (Заньковецкой). Из фотоальбома Дмитрия Малакова "Київ. 1941-1943"
25 ноября 1941 года. Саменький центр Киева. На пересечении улиц Лютеранской и Меринговской (Заньковецкой). Из фотоальбома Дмитрия Малакова "Київ. 1941-1943"

Сталинская тактика выжженной земли, которая привела к большим человеческим жертвам, была сознательной политикой коммунистического тоталитарного режима

Мифы, которые продуцировали советские пропагандисты, живы и сегодня. Как минимум, в современной путинской РФ, опирающейся на прошлое "Великой России" и с царским, и с коммунистическим душком. Странное сочетание, эдакий "винегрет"…

Власть лихорадочно готовилась к сдаче Киева врагу

Отнюдь не новость, что Украина в современной России называется "фашистским государством". Вот и сейчас можно услышать о том, что Днепрогэс в Запорожье 18 августа 1941 года, а затем 24 сентября и Крещатик вместе с близлежащими улицами уже в начале оккупации столицы Украины подорвали "нацистские варвары". Как и то, что 3 ноября того же года нацисты взорвали Свято-Успенский собор Лавры…

Во втором томе "Истории Киева", изданной в 1964 году, читаем такую фейковую информацию: "Свое пребывание в Киеве гитлеровцы отметили варварским разрушением предприятий, жилых домов, театров, клубов, библиотек, спортивных сооружений и др. Они взорвали и сожгли все дома на центральной магистрали города — Крещатике и прилегающих к нему улицах. От площади Калинина до Бессарабки на месте многоэтажных сооружений остались бесформенные кучи железа и кирпича. Разрушение Киева гитлеровцы в провокационных целях приписали действиям большевиков-подпольщиков".

Как видим, в этом преступлении советские власти обвиняли нацистов. Так же, как и в расстрелах 21 857 польских офицеров в Катынском лесу Смоленщины, в Твери и Харькове весной 1940 года.

"Было ясно, что власти лихорадочно готовятся к сдаче города врагу. Одновременно Киевская радиостанция ежедневно кричала, что "Киев был, есть и будет советский", что Киев не будет сдан врагу, — но никто этому не верил", — писал в эмиграции инженер Федор Пигидо-Правобережный в документальном романе "Великая отечественная война", совсем не похожем на послевоенные большевистские агитки. В то же время, когда из радиоточки звучали победные рапорты, в городе шла эвакуация на восток заводов и предприятий, учреждений. И, в первую очередь, эвакуировались партийные работники, а также энкаведешники, военные, которые сжигали документы. Полные скарба машины отправлялись в дальний тыл уже в июле, когда на фоне катастрофических поражений "непобедимой и легендарной" Красной армии было ясно, что немцы рано или поздно будут в Киеве. Город был обречен…

Уже в середине сентября 1941 года разрушили водопровод в городе, электростанцию. 17 сентября совсем не стало электричества. Радиоуправляемыми фугасами взрывали мосты (в общей сложности три); деревянный Наводницкий мост сожгли. Также заминировали объекты на железной дороге, почтамт, телеграф, здание АТС. В минировании города участвовали инженерные подразделения 37-й армии под командованием полковника Александра Голдовича. Кстати, это была самая боеспособная армия во время обороны Киева, которой командовал тогда еще генерал-майор Андрей Власов – будущий герой Московской битвы зимой 1941—1942 годов, а с лета 1942 года — предатель, сотрудничавший с нацистами в плену и будущий командующий РОА.

В городе постепенно уничтожались огромные запасы продовольствия. Только в последний день перед оккупацией открылись магазины, и жители столицы Украины начали лихорадочно хватать все подряд – не только продукты.

Именно в эти дни энкаведешники и спецподразделение саперов начали минирование центральной части города – Крещатик и прилегающие к нему улицы. Среди заминированных были: здание бывшего Педагогического музея (при большевиках – музей Ленина); Оперный театр (совершенно случайно одна из сотрудниц рассказала об этом венгерскому офицеру, и из красавца-театра немцы вытащили до тонны взрывчатки); здание Госбанка (сейчас НБУ) по улице Институтской, 9; дома ЦК КП(б)У на Михайловской площади и рядом, на Владимирской, 33 – здание, где размещался республиканский НКВД; Свято-Успенский собор Киево-Печерской лавры также был в списке ликвидации.

Немецкие саперы у вынесенных из дома Музея Ленина (сейчас Дом учителя) советских ящиков с тринитротолуолом. До 24 сентября 1941г.
Немецкие саперы у вынесенных из дома Музея Ленина (сейчас Дом учителя) советских ящиков с тринитротолуолом. До 24 сентября 1941 г. Из фотоальбома Дмитрия Малакова "Київ. 1941-1943".

Софийский собор спасло вмешательство Ромена Роллана

Большевистские власти пытались заминировать и Софийский собор. Но этому помешал архитектор и искусствовед, директор Софийского заповедника Олекса Повстенко. Кстати, это был не первый случай, когда коммунистические власти пытались "избавиться" от знаменитого собора начала XI века. В 1937 году его спасли лишь героическое поведение работников заповедника и вмешательство французского писателя-коммуниста Ромена Роллана, попросившего Иосифа Сталина сохранить памятник архитектуры, связанный с общей историей Французского королевства и Киевской Руси: основатель его, великий князь киевский Ярослав Мудрый был отцом королевы Франции – Анны…

Планировалось также подорвать несколько жилых домов в самом центре города – на Крещатике и близлежащих улицах. Среди них знаменитый 11-этажный небоскреб Гинзбурга со шпилем – высотой 67,5 метра. Это было украшение Киева, крупнейшее здание в УССР (даже во всем СССР до 1928 года не было дома выше), которое находилось чуть ниже современной гостиницы "Украина", практически на углу Институтской и Крещатика. О том, что в этих домах жили мирные киевляне, даже никто не думал. Подрыв планировалось совершать дистанционно – с помощью радиоуправляемых фугасов.

Так выглядел знаменитый небоскреб Гинзбурга в 1910 году. Открытка
Так выглядел знаменитый небоскреб Гинзбурга в 1910 году. Открытка
Остатки небоскреба Гинзбурга после взрыва 24 сентября 1941 года
А это уже остатки небоскреба Гинзбурга после взрыва 24 сентября 1941 года. Из фотоальбома Дмитрия Малакова "Київ. 1941-1943".

В городе некоторое время работали заранее подготовленные диверсионные группы. Однако большинство из них были ликвидированы нацистами, и многие подпольщики были завербованы оккупантами. Вообще деятельность советских подпольщиков и диверсантов была героизирована без меры, как, например, группы лейтенанта госбезопасности Ивана Кудри (псевдо "Максим"), который был рассекречен уже в начале 1960-х годов с присвоением звания Героя Советского Союза. В последнее время участие группы Ивана Кудри в подрыве зданий в Киеве 24 сентября, на основе документов Отраслевого государственного архива СБУ, подвергается сомнению.

…19 сентября 1941 года немцы без боя вошли в оставленный советскими войсками Киев. Кстати, Совинформбюро об оккупации города сообщило лишь 21 сентября, когда к востоку от него в окружении захлебывались в крови остатки всего Юго-Западного фронта – целых четыре армии.

Уже в последующие дни оккупанты приступили к работе по разборке завалов, которые образовались после бомбардировки города. Также по приказу нацистской администрации киевляне должны были сносить в здание "Детского мира" (на углу Прорезной и Крещатика) взрывчатые материалы и оружие; противогазы сдавали в бывшую кондитерскую Абрикосова на Крещатике, 27 – напротив современной улицы Богдана Хмельницкого.

Киевская городская дума, 1912 год. Этот дом "прослужил" киевлянам до 24 сентября 1941 года. Находился на месте современного Майдана Незалежности
Киевская городская дума, 1912 год. Этот дом "прослужил" киевлянам до 24 сентября 1941 года. Находился на месте современного Майдана независимости между зданием Почтамта и бывшего Укрсовпрофа, который сгорел во время Майдана 2014 года

Пожар охватил весь Крещатик и близлежащие улицы

На пятый день оккупации, 24 сентября, город содрогнулся от мощных взрывов. Киевский глава времен оккупации Леонтий Форостивский издал в 1952 году в Буэнос-Айресе (Аргентина) книгу "Киев под вражескими оккупациями", в которой писал: "… помещения штаба и комендатуры взлетели на воздух: погибло много немцев, а еще больше киевлян. Начались пожары в центральной части Киева. За несколько дней пожар достиг огромных размеров, потому что для борьбы с ним не было средств. Немцы самолетами доставили шланги, по которым подавали воду (из Днепра.Прим. сост.) на Крещатик для борьбы с пожаром. "Партизаны" прокалывали и резали эти шланги, лежавшие на улице без охраны. Пойманных на месте преступления поджигателей и диверсантов немцы тут же расстреливали. Жители из домов в центральной части были выселены и неделю находились под открытым небом на площадях, улицах и на Владимирской горке. Эти дома тщательно охраняли немцы. и они же их почти все разграбили. В течение полутора недель пожар ликвидировали, а Крещатик и центральная часть Киева превратилась в сплошные руины" (цитируется по фотоальбому "Київ. 1941—1943", составитель Дмитрий Малаков).

Крещатик (тогда улица Воровского), угол Прорезной. Фото 24 сентября 1941 года
Крещатик (тогда улица Воровского), угол Прорезной. Фото 24 сентября 1941 года из фотоальбома Дмитрия Малакова "Київ. 1941-1943"

А вот что писала непосредственный свидетель событий, киевлянка, писательница Докия Гуменная в романе "Хрещатий Яр" про утро 24 сентября 1941 года: "Знизу щодуху біжать, утікають від чогось. Мар’яна бачить уже, що всі триповерхові скляні вікна універмагу "Людмера" лежать на землі, скло це люто гарчить під ногами, а Мар’яна все ж добігає до рогу. Всі біжать їй назустріч, але ніхто, крім неї, — на Хрещатик.

Що ж скоїлося там? На розі стала, глянула ліворуч, — ще такого порожнього Хрещатика не бачила! Глянула праворуч, — ще такого Хрещатика в житті не бачила! Мертвий, безлюдний, а замість будинку, де було найбільше завжди стовписько, де молоденький німчик обтирав хустинкою дівчатам яскравість уст, — розцвілася яскравість заграви. Над купою руїн — височенний стовп диму й пилу".

Взорвано было здание "Детского мира" и вышеупомянутой бывшей кондитерской Абрикосова. На Крещатике, 28/2, в отеле "Спартак" находился штаб военной комендатуры – он тоже взорвался от детонации и сгорел. Дальше пожар охватил весь Крещатик и ближайшие улицы…

Улица Прорезная со стороны Крещатика в октябре 1941 года
Улица Прорезная со стороны Крещатика в октябре 1941 года. Из фотоальбома Дмитрия Малакова "Київ. 1941-1943".

"На верхних этажах и чердаках зданий было заготовлено множество ящиков с боеприпасами и бутылками с противотанковой зажигательной смесью, потому что советское руководство собиралось сражаться в Киеве за каждую улицу и каждый дом, ради чего весь город был перерыт рвами и застроен баррикадами. Теперь, когда к ним подбирался огонь, эти ящики гахкали с тяжелым характерным взрывом-вздохом, обливая дома потоками огня. Это и доконало Хрещатик", — писал в книге "Бабий Яр" киевский писатель Анатолий Кузнецов, который в 1969 году остался в Лондоне и попросил в Великобритании политического убежища.

В следующем году в эмигрантском издательстве "Посев"был опубликован полный, нецензурированный текст романа-документа, который вызвал немалый эффект на Западе. Роман (впервые опубликованный в существенно измененном виде в журнале "Юность" в конце 1966 года) был посвящен периоду оккупации Киева нацистами. В первой части рассказывается об отступлении из города советских войск, катастрофе Юго-Западного фронта в степях Киевщины и Полтавщины, пожарах на Крещатике, расстреле киевских евреев в урочище Бабий Яр и подрыве Успенского собора в Лавре.

Так выглядел Свято-Успенский собор Киево-Печерской лавры после взрыва 3 ноября 1941
Так выглядел Свято-Успенский собор Киево-Печерской лавры после взрыва 3 ноября 1941 года

Установка сталинской власти — "чтобы советская земля горела под ногами фашистских оккупантов" привела к уничтожению Крещатика и близлежащих улиц, утрате уникальных архитектурных памятников и большим человеческим потерям как среди оккупантов, там и в первую очередь среди мирных жителей столицы Украины. И это была сознательная политика коммунистического тоталитарного режима, его кремлевских руководителей: "Лес рубят, щепки летят"…

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#Киев #Крещатик #Вторая мировая война