"Христос ся рождає" или "народився"? Как правильно по-украински здороваться на Рождество

В разных уголках Украины люди здороваются по-разному

Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников, который большинство украинцев уже второй год будут отмечать 25 декабря. В этот день люди собираются семьями, готовят праздничный ужин и обмениваются искренними поздравлениями.

Важной частью праздника являются особые рождественские поздравления. Именно они создают праздничное настроение и объединяют украинцев. Как же правильно здороваться на Рождество, выяснял "Телеграф".

В украинской традиции существует несколько форм рождественских поздравлений. Можно говорить "Христос родився!", "Христос рождається!" или "Христос ся рождає!". Все эти варианты одинаково правильные, так что можете смело использовать любой из них.

В разных уголках Украины люди здороваются по-разному. Это связано с местными традициями каждого региона, которые формировались столетиями.

Священники объясняют, что приветствие Христос рождається имеет глубокое богословское значение. Оно напоминает верующим, что Бог должен постоянно обновляться в их сердцах.

На рождественские поздравления традиционно отвечают "Славім Його!" или "Славіте Його!". Эти ответы являются неотъемлемой частью праздничного общения между украинцами во время Рождества.

На праздники в дома приходят колядники. Они приветствуют хозяев словами: "Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!". Это традиционное поздравление издавна считалось хорошим знаком и предвестником счастливой судьбы для хозяев дома.

В современных реалиях украинцы также добавляют к традиционным приветствиям пожелания Світлих свят" и "Мирного Різдва!", что приобретает особое значение для каждого украинца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно называть украинский вечер в канун Рождества. И это не "чечник"!