Кутья на Сочельник-2024: сколько стоит главное рождественское блюдо

Можно приготовить кутью самостоятельно из сухих ингредиентов или купить готовое блюдо.

В канун Рождества 24 декабря украинцы соберутся семьями на Сочельник. Главной на столе этого вечера является кутья – обрядовое блюдо, которое имеет функцию чествования предков. Сколько в этом году стоит ее приготовить, подсчитал "Телеграф".

Кутья по традиционному рецепту готовится из пшеницы, мака, с добавлением меда, изюма, орехов и т.д. В магазинах и рынках уже целые полки заполнены необходимым товаром.

Килограмм пшеничной крупы стоит около 25 гривен в зависимости от производителя. Упаковка сухого мака стоит 40 гривен (125 г). Если вы не хотите или не можете тереть его, то можно приобрести маковую начинку с сахаром (75-130 гривен, в зависимости от массы и производителя).

Также для кутьи нужно немного меда. На рынке небольшая баночка в 0,2 литра будет стоить около 26 гривен. Цена орехов — 80 гривен за литр. Изюм стоит около 40 гривен за 200 г пачку.

В магазинах и в интернете можно заметить готовую кутью, которую можно сразу потреблять. За порцию такого блюда весом в 880 грамм нужно заплатить около 180 гривен.

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