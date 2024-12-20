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В центре Днепра есть необычная "бездомная" улица-мост: как она выглядит

Автор
Наталья Граковская
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Эта улица длиной всего несколько сотен метров
Эта улица длиной всего несколько сотен метров. Фото dnpr.com.ua, коллаж "Телеграф"

Улица Блаватской по-своему уникальна

Каждый город имеет свою уникальную атмосферу, создаваемую не только достопримечательностями, но и улицами с необычной историей. Ранее мы рассказывали про самую короткую улицу Киева. Теперь приглашаем отправиться в Днепр и виртуально прогуляться по одной из самых необычных улиц города — улице Елены Блаватской. Она удивительна тем, что на ней нет ни одного здания, зато есть мост.

История и особенности улицы Блаватской

Улица Елены Блаватской, ранее известная как Щербицкого и Новая, появилась на карте Днепра в середине 1920-х годов. Она стала кратчайшим путем, соединяющим два крупных проспекта: Дмитрия Яворницкого (бывший Карла Маркса) и Александра Поля (бывший Кировский проспект). Сейчас это пешеходная зона, хотя раньше здесь активно ездили авто.

Особенность улицы — отсутствие зданий. Она проходит над территорией парка Глобы, а ее центральной частью является одноарочный железобетонный мост, построенный в 1925–1926 годах.

Строительство моста потребовало создания высоких пандусов и лестниц, которые добавили парку Глобы новые точки притяжения. Отсюда открываются виды на территорию парка: справа виден Летний театр в форме раковины и парк аттракционов, а слева — фонтан "Маленький принц" и детская железная дорога.

Под мостом скрываются еще более интересные элементы. С обеих сторон конструкции пролегают тоннели детской железной дороги, но с моста их не видно.

Ранее мы рассказывали, как выглядели первые трамваи во Львове.

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#Днепр #Ретро #Старые фото