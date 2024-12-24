О войне, настоящей любви и предательстве: 10 лучших украинских сериалов 2024 года

В этом году на экраны вышло много увлекательных киноновинок

Украинский кинематограф с начала войны переживает сложные времена, но продолжает находить способы "говорить" о сегодняшних реалиях. В 2024 году зрители увидели множество фильмов и сериалов, которыми следует гордиться, ведь они затрагивают актуальные темы и каждая сюжетная история по-своему особенная и заставляет задуматься о жизни.

"Телеграф" подготовил подборку лучших украинских сериалов за текущий год, которые следует посмотреть. В этом списке есть и драмы, и детективы, и комедии.

10 лучших украинских сериалов за 2024 год

"Только живи"

Драматический мини-сериал, премьера которого состоялась 30 марта 2024 года. В центре сюжета обычный юноша Витька, мечтающий снять фильм и заслужить международное признание, но его планы рушатся с началом полномасштабной войны. Но несмотря на это, молодому человеку удается найти любовь, новое признание и стать участником важной военной операции.

"Кукушки"

Весной 2024 года на экраны вышла лирическая комедия "Кукушки", которая рассказывает о трех родных, но очень разных сестрах. Девушки очень много лет не разговаривали друг с другом и не хотели, что их дороги пересекались. Но большая война свела их вместе под одной крышей.

"К.О.Д."

Увлекательный детективный сериал, в котором идет речь о расследовании сверхсложных уголовных дел. Раскрыть загадочные убийства поручают новому спецподразделению полиции Украины, куда входят лучшие специалисты. В расследовании они используют искусственный интеллект, который называется "К.О.Д.".

"Перевозчица"

Еще одним сериалом, который посвящен первым неделям российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, стала "Перевозчица". В центре сюжета оказывается психолог Лидия, которая занимается перевозкой пассажиров из горячих точек в безопасные места.

"Одна семья"

Мелодрама, которая показывает историю настоящей любви. В сериале рассказывается о влюбленной паре Оксане и Максиме, которых разводит судьба. Их родители являются настоящими врагами и скрывают множество тайн, и это становится настоящим препятствием для молодых людей.

"Реванш"

Этот украинский драматический сериал также покорил сердца миллионы зрителей. В нем описывается история молодой и талантливой Татьяны, которая переживает измену любимого человека и оказывается втянутой в водоворот опасных интриг. Эта кинолента не только о мести, но и о том, что даже после сложных жизненных обстоятельств можно найти силы двигаться дальше.

"Две сестры"

Увлекательная украинская мелодрама, рассказывающая о судьбе двух родных сестер, которые оказались по разные стороны в борьбе за свое счастье. Это история о любви, предательстве, интригах и лжи, которая держит зрителей в напряжении до последней минуты.

"Узнай меня"

Популярность среди зрителей завоевала и кинолента "Узнай меня", где главной героине Вере пришлось столкнуться с тяжелыми поворотами судьбы. Ее жизнь кардинально меняется после трагического случая и девушка получает возможность не только наказать своих обидчиков, но и добиться справедливости.

"Врач по признанию"

В центре сюжета оказывается талантливый врач-реабилитолог Марина Бондарь. Узнав об измене мужа, она собирается переехать в Польшу, где ей предлагают хорошую должность. Но война перечеркнула все планы и Марина осталась в родной больницы, которая перешла на режим работы 24/7.

"Код любви"

Еще одна мелодрама, в котором следователь Вероника Левченко вынуждена начать сотрудничество с киберпреступником Андреем, чтобы спасти своего брата. Но молодые люди влюбляются друг в друга, понимая, что не смогут быть вместе.

"Телеграф" писал ранее о крупнейших культурных достижений Украины в 2024 году. В списке не только первый "Оскар".