В Украине могут усилить контроль за использованием украинского языка в сети

Это может коснуться YouTube и TikTok

Украинское законодательство может существенно изменить с целью усиления контроля за использованием украинского языка в сети. Нововведения будут касаться, в частности, видеоплатформ YouTube и TikTok.

Об этом в комментарии "Новости.Live" заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень. По его словам, вопрос регулирования использования украинского языка в интернете является одним из важных компонентов вхождения Украины в европейское сообщество.

"Я являюсь членом европейской федерации национальных языковых институций, которая объединяет подобные учреждения на территории ЕС. Все они решительно выступают за оборону и защиту своей национальной языковой среды, в первую очередь в интернете. Потому что это доступ к информации и услугам", — подчеркнул Кремень.

По его словам, в условиях полномасштабного вторжения у каждого гражданина должна быть объективная информация. Языковой омбудсмен отметил, что речь идет о событиях на фронте, вопросах, связанных безопасностью, деятельностью объектов критической инфраструктуры, социальной сферой и другими важными для каждого украинца темами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кремень считает, что Украине необходим переход от "мягкой украинизации" к "наступательной".