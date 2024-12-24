На улицах, базарах и даже в метро. Как колядует молодежь в украинских городах (видео)
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Украинцы не забывают о традициях
Во вторник, 24 декабря, в Украине в канун Рождества Христова отмечают Сочельник. Важными атрибутами праздника являются традиционные рождественские колядки.
В Украине принято колядовать не только на Рождество, но и в Сочельник. Обрядовые песни могут петь молодые люди любого пола.
В украинских городах уже заметили молодежь, которая вышла колядовать. Так, в Киеве группа колядников устроила действо прямо на станции метро "Золотые ворота". Также молодежь колядовала в центре Харькова.
А в Одессе колядников можно было услышать на местных базарах. Там они устроили целый спектакль.
Кроме того, во Львове колядники прошлись с праздничным шествием от городского совета до площади Ангелов. Также в городе уже установили главного дидуха.
Ранее "Телеграф" писал, какие есть аутентичные украинские атрибуты Рождества. Об этом рассказала заведующая кафедрой фольклористики Учебно-научного института филологии КНУ, доктор филологических наук, профессор Олеся Наумовская.
В украинских аутентичных атрибутах Рождества гармонично слились символы нескольких периодов. Ученая также поделилась советами, как адаптировать требования прошлых веков к современности.
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