На улицах, базарах и даже в метро. Как колядует молодежь в украинских городах (видео)

Украинцы не забывают о традициях

Во вторник, 24 декабря, в Украине в канун Рождества Христова отмечают Сочельник. Важными атрибутами праздника являются традиционные рождественские колядки.

В Украине принято колядовать не только на Рождество, но и в Сочельник. Обрядовые песни могут петь молодые люди любого пола.

В украинских городах уже заметили молодежь, которая вышла колядовать. Так, в Киеве группа колядников устроила действо прямо на станции метро "Золотые ворота". Также молодежь колядовала в центре Харькова.

А в Одессе колядников можно было услышать на местных базарах. Там они устроили целый спектакль.

Кроме того, во Львове колядники прошлись с праздничным шествием от городского совета до площади Ангелов. Также в городе уже установили главного дидуха.

Ранее "Телеграф" писал, какие есть аутентичные украинские атрибуты Рождества. Об этом рассказала заведующая кафедрой фольклористики Учебно-научного института филологии КНУ, доктор филологических наук, профессор Олеся Наумовская.

В украинских аутентичных атрибутах Рождества гармонично слились символы нескольких периодов. Ученая также поделилась советами, как адаптировать требования прошлых веков к современности.

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