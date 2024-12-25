Сотрудничество NAUDI с КПИ создает новые возможности для студентов и производств ОПК — Сергей Гончаров

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) подписала меморандум с Киевским политехническим институтом, направленный на решение двух ключевых проблем оборонно-промышленного комплекса: обновление кадрового потенциала и устранение разрыва между теоретическим образованием и практическими потребностями производства. Об этом в интервью Forbes рассказал исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров.

"Меморандум с КПИ направлен на решение двух ключевых проблем оборонно-промышленного комплекса: обновление кадрового потенциала и устранение разрыва между теоретическим образованием и практическими потребностями производства. Студенты смогут применять теоретические знания на практике уже со второго курса, проходя стажировку непосредственно на производствах", – отметил Гончаров.

Целью этой инициативы является подготовка специалистов, отвечающих современным требованиям рынка, и расширение сотрудничества с другими университетами Украины.