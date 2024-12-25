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Співпраця NAUDI з КПІ створює нові можливості для студентів і виробництв ОПК — Сергій Гончаров

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров
Виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) підписала меморандум із Київським політехнічним інститутом, спрямований на розв'язання двох ключових проблем оборонно-промислового комплексу: оновлення кадрового потенціалу та усунення розриву між теоретичною освітою і практичними потребами виробництва. Про це в інтервʼю виданню Forbes розповів виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров.

"Меморандум із КПІ спрямований на вирішення двох ключових проблем оборонно-промислового комплексу: оновлення кадрового потенціалу та усунення розриву між теоретичною освітою і практичними потребами виробництва. Студенти зможуть застосовувати теоретичні знання на практиці вже з другого курсу, проходячи стажування безпосередньо на виробництвах", – зазначив Гончаров.

Ця ініціатива має на меті підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам ринку, та розширення співпраці з іншими університетами України.