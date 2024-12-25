Співпраця NAUDI з КПІ створює нові можливості для студентів і виробництв ОПК — Сергій Гончаров

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) підписала меморандум із Київським політехнічним інститутом, спрямований на розв'язання двох ключових проблем оборонно-промислового комплексу: оновлення кадрового потенціалу та усунення розриву між теоретичною освітою і практичними потребами виробництва. Про це в інтервʼю виданню Forbes розповів виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров.

"Меморандум із КПІ спрямований на вирішення двох ключових проблем оборонно-промислового комплексу: оновлення кадрового потенціалу та усунення розриву між теоретичною освітою і практичними потребами виробництва. Студенти зможуть застосовувати теоретичні знання на практиці вже з другого курсу, проходячи стажування безпосередньо на виробництвах", – зазначив Гончаров.

Ця ініціатива має на меті підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам ринку, та розширення співпраці з іншими університетами України.