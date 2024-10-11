Генерал полиции живет в квартире за $1 млн и ездит в спортзал на служебном авто: расследование Bihus.Info (видео)

Сам полицейский отказался от комментариев

Начальник Департамента миграционной полиции НПУ Сергей Шайхет в рабочий день посещает спорткомплекс в центре Киева. Туда он ездит на служебном автомобиле.

Об этом пишет Bihus.Info. Журналисты отмечают, что осенью 2023 Шайхет получил звание генерала полиции и возглавил Департамент миграционной полиции. До этого он был начальником Николаевского Главного управления Нацполиции, а перед этим — заместителем начальника Одесского областного управления полиции и начальником следственного управления Одесской области.

Журналисты обратили внимание, что Шайхет несколько раз в неделю посреди рабочего дня около трех часов проводит в спортивном комплексе. Туда он приезжает на служебном автомобиле с оперативными номерами, которые по закону правоохранители должны использовать во время оперативной работы.

Также журналисты Bihus.Info регулярно замечали Шайхета на этом же автомобиле на въезде и выезде из одного из самых дорогих киевских ЖК. По их данным, в этом комплексе никакой недвижимости у него нет.

Однако там владеет квартирой и паркоместом его отец – Олег Шайхет. Площадь апартаментов – под 200 квадратов. Эту квартиру Шайхет-старший приобрел еще в 2020 году. Сейчас подобные квартиры в этом ЖК стоят от 1 млн. долларов. Стоит отметить, что Шайхед отказался предоставить журналистам любой комментарий по этому поводу.

По данным журналистов, отец генерала последние 10 лет занимается охранной деятельностью и является совладельцем охранной компании "Секьюрайти". Другим ее совладельцем является крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта", которую до национализации контролировали олигарх Игорь Коломойский и группа "Приват". Кроме того, в "Секьюрайте" работал Максим Донец, ставший в 2019 году охранником президента Владимира Зеленского.

Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что в декларации судьи кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины Игоря Дашутина не указана роскошная недвижимость, как и любое транспортное средство. Но по факту судья живет в дорогом коттеджном городке, куда каждый день добирается Volkswagen Arteon.