Заграничные вояжи на служебном авто и не только. Bihus Info рассказали об имуществе нардепа Киселева

Журналисты узнали, чем обладает депутат Верховной Рады, избранный от "ОПЗЖ"

Народный депутат Украины Игорь Киселев, который баллотировался в 2019 году по спискам "ОПЗЖ", пользуется незадекларированным "служебным авто", а также 70 млн гривен, которые, вероятно, были получены незаконным путем.

Об этом речь идет в расследовании Bihus.Info. Автомобиль Range Rover стоит от 6,5 млн гривен и не внесен в декларацию депутата. По данным журналистов, Киселев со своей женой пользуются этим авто в качестве "служебного транспорта".

Также нардеп на данном автомобиле неоднократно выезжал за границу. Как отмечают журналисты, он находился за пределами Украины более двух месяцев. И это — во время полномасштабной войны, которую развязала Российская Федерация.

Кроме того, Национальное агенство Украины по противодействию коррупции обнаружило признаки незаконного обогащения нардепом на сумму в 70 миллионов гривен. Киселеву также принадлежит квартира в элитном ЖК Diamond Hill на улице Ивана Мазепы в Киеве.

Стоимость такой квартиры площадью 360 м², в зависимости от ремонта, сейчас составляет от 2 до 5 миллионов долларов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, журналисты выяснили, кто еще из руководителей МСЭК в Украине, кроме Татьяны Крупы, "погорел" на коррупции.