Элитное жилье, авто и солнечные батареи. Как живут Крупа и врачи других МСЭК Украины

Журналисты опубликовали свежее расследование о коррупции в системе МСЭК

Коррупция в системе центров медико-социальных экспертиз сделала известной главу МСЭК Хмельницкой области Татьяну Крупу известной на всю Украину. Однако не только она занималась персональным обогащением.

Журналисты hromadske.ua провели расследование и выяснили, где еще в Украине фиксировались скандалы вокруг коррупции в МСЭК.

У семьи Татьяны Крупы обнаружили есть 10 земельных участков и 9 домов в селе Волица Хмельницкой области. Их семья купила в период с 2021 по 2022 год.

Почти все дома семьи Крупы имеют площадь 15-25 квадратных метров. Также семья владеет компанией "Солар Инвест", которая занимается альтернативной энергетикой.

Кроме того солнечные панели семья Татьяны Крупы установила в селе Соболевка. Тут у них 8 домов и 9 земельных участков.

Сама компания "Солар Инвест" зарегистрирована в этом доме в Хмельницком. Он принадлежит Владимиру Крупе, мужу Татьяны.

Также в Хмельницком на улице Парковой расположен многоквартирный жилой дом, где живет семья Крупы.

Рядом, в городском парке с рекой, семья Крупы строила ресторан. Он должен был открыться в октябре 2024 года, но этого не произошло.

Однако и это не все: семья владеет 11 участками в селе Моломолинцы, 2 участками в селе Рудковцы, 6 участками в районе Слободки Рихтовской, 3 — в Москаловке и еще одним участком в селе Адамовка. Еще у Татьяны Крупы есть дом в Каменец-Подольском.

Сын Крупы, Александр, имеет участок в селе Карповцы и еще 7 — в селе Шумовцы: на них построено 5 домов. Также у него есть квартира в Хмельницком и три автомобиля:

Audi Q7 2016 года выпуска, купленная в 2024 году;

BMW X7 2022 года выпуска, купленную тогда же;

Volksvagen Touareg 2013 года выпуска.

Отец Александра и муж Татьяны, Владимир Крупа, имеет два автомобиля Porsche Cayenne 2019 и 2024 годов выпуска — последний не был задекларирован.

Однако не только семья Татьяны Крупы "засветилась" в расследовании — в поле зрения журналистов попали бывший врач Хмельницкой МСЭК Алла Киндзерская и ее муж. Официальный суммарный годовой доход семьи за 2023 год составил около 48 000 долларов, однако у них есть имущество, которое превышает их официальные доходы.

Киндзерская в 2023 году, будучи врачом Хмельницкой МСЭК, заработала 25,5 тысячи гривен в месяц. Еще 21 тысячу гривен она получила работая врачом санатория "Лесная песня" вблизи Каменца-Подольского. Тогда же она продала автомобиль за 500 тысяч гривен.

Ее муж, Сергей Киндзерский, в прошлом году заработал 38 тысяч гривен в месяц. Он работал начальником управления фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в Хмельницкой области: по данным журналистов, последние 5 лет он получал страховые выплаты от своего же ведомства по причине "полной или частичной" потери трудоспособности.

Также Киндзерский получает пенсии, хотя еще не достиг пенсионного возраста. Ему принадлежит дом площадью около 300 квадратных метров — его купили в 2017 году.

Рядом с домом журналисты заметили электромобиль Volkswagen ID.4 Crozz 2023 года выпуска.

На дочь Киндзерских оформлена квартира площадью 79 квадратных метров в элитном ЖК "Фонтан" в Хмельницком — ее купили в 2023 году. Стоимость квартиры по рыночным ценам — 95 тысяч долларов.

Кроме того Киндзерским принадлежат дома в поселке Чинадиево Закарпатской области.

В 2019 году Киндзерская купила земельный участок в Хорватии, на котором строится квартира площадью 79 квадратных метров. Она расположена в городе Медулин на юге страны. Цены стартуют от 230 тысяч евро.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у Татьяны Крупы были обнаружены значительные суммы в польских банках. Как оказалось, сотни тысяч долларов она положила на счет еще в 2022 году.