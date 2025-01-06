Классическая кутья готовится так: лучший рецепт (видео)
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Как приготовить кутью из пшеницы и мака
Украинская праздничная кухня богата блюдами с маком. Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие "тройные" блины. Теперь расскажем, как приготовить классическую кутью к Рождеству.
Рецептом кутьи из пшеницы поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня как релакс". Она получается вкусной, ароматной. Орехи и сухофрукты берем по вкусу.
Ингредиенты:
- 1 стакан кованые (200 г);
- 3 стакана воды;
- 1/4 ч. л. соли;
- 50 г мака;
- 4 ст. л. сахара (100 г);
- 1 ст. л. меда + 200 мл воды;
- орехи, курага, изюм.
Способ приготовления:
- Кутью высыпаем в кастрюлю. Проточной водой промываем несколько раз. Тогда сливаем воду, заливаем чистой и ставим на огонь.
- Добавляем щепотку соли и варим до готовности. На минимальном огне время приготовления составляет около часа.
- Грецкие орехи чистим от скорлупы. Мак заливаем кипятком, накрываем и оставляем до остывания.
- Курагу и изюм тоже заливаем кипятком. Через несколько минут сливаем воду и просушиваем сухофрукты. Курагу нарезаем.
- Запаренный мак перетираем в макитре до выделения молочка. Тогда добавляем сахар и трем еще немного.
- Мед разводим в кипятке в медовый сироп. Количество воды зависит от того, насколько редкой хотите кутью. Соединяем крупу, мак, сухофрукты и орехи. Заливаем сиропом.
Кутья получается очень вкусной, в меру сладкой и аппетитной. Также мы делились рецептом аппетитных пампухов.