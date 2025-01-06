Классическая кутья готовится так: лучший рецепт (видео)

Как приготовить кутью из пшеницы и мака

Украинская праздничная кухня богата блюдами с маком. Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие "тройные" блины. Теперь расскажем, как приготовить классическую кутью к Рождеству.

Рецептом кутьи из пшеницы поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня как релакс". Она получается вкусной, ароматной. Орехи и сухофрукты берем по вкусу.

Ингредиенты:

1 стакан кованые (200 г);

3 стакана воды;

1/4 ч. л. соли;

50 г мака;

4 ст. л. сахара (100 г);

1 ст. л. меда + 200 мл воды;

орехи, курага, изюм.

Способ приготовления:

Кутью высыпаем в кастрюлю. Проточной водой промываем несколько раз. Тогда сливаем воду, заливаем чистой и ставим на огонь. Добавляем щепотку соли и варим до готовности. На минимальном огне время приготовления составляет около часа. Грецкие орехи чистим от скорлупы. Мак заливаем кипятком, накрываем и оставляем до остывания. Курагу и изюм тоже заливаем кипятком. Через несколько минут сливаем воду и просушиваем сухофрукты. Курагу нарезаем. Запаренный мак перетираем в макитре до выделения молочка. Тогда добавляем сахар и трем еще немного. Мед разводим в кипятке в медовый сироп. Количество воды зависит от того, насколько редкой хотите кутью. Соединяем крупу, мак, сухофрукты и орехи. Заливаем сиропом.

Кутья получается очень вкусной, в меру сладкой и аппетитной. Также мы делились рецептом аппетитных пампухов.