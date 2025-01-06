Класична кутя готується так: найкращий рецепт (відео)
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Як приготувати кутю з пшениці та маку
Українська святкова кухня багата на страви з маком. Ми розповідали, як приготувати дуже смачні "потрійні" млинці. Тепер розповімо, як приготувати класичну кутю на Різдво.
Рецептом куті з пшениці поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня як релакс". Вона виходить смачною, ароматною. Горіхи та сухофрукти беремо до смаку.
Інгредієнти:
- 1 склянка куті (200 г);
- 3 склянки води;
- 1/4 ч. л. солі;
- 50 г маку;
- 4 ст. л. цукру (100 г);
- 1 ст. л. меду + 200 мл води;
- горіхи, курага, родзинки.
Спосіб приготування:
- Кутю висипаємо в каструлю. Проточною водою промиваємо її кілька разів. Тоді зливаємо воду, заливаємо чистою та ставимо на вогонь.
- Додаємо дрібку солі та варимо до готовності. На мінімальному вогні час приготування становить близько години.
- Волоські горіхи чистимо від шкаралупи. Мак заливаємо окропом, накриваємо та залишаємо до остигання.
- Курагу та родзинки теж заливаємо окропом. Через кілька хвилин зливаємо воду та просушуємо сухофрукти. Курагу нарізаємо.
- Запарений мак перетираємо в макітрі до виділення молочка. Тоді додаємо цукор і тремо ще трохи.
- Мед розводимо в окропі до медового сиропу. Кількість води залежить від того, наскільки рідкою хочете кутю. З’єднуємо кутю, мак, сухофрукти та горіхи. Заливаємо сиропом.
Кутя виходить дуже смачною, в міру солодкою та апетитною. Також ми ділились рецептом апетитних пампухів.