Класична кутя готується так: найкращий рецепт (відео)

Як приготувати кутю з пшениці та маку

Українська святкова кухня багата на страви з маком. Ми розповідали, як приготувати дуже смачні "потрійні" млинці. Тепер розповімо, як приготувати класичну кутю на Різдво.

Рецептом куті з пшениці поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня як релакс". Вона виходить смачною, ароматною. Горіхи та сухофрукти беремо до смаку.

Інгредієнти:

1 склянка куті (200 г);

3 склянки води;

1/4 ч. л. солі;

50 г маку;

4 ст. л. цукру (100 г);

1 ст. л. меду + 200 мл води;

горіхи, курага, родзинки.

Спосіб приготування:

Кутю висипаємо в каструлю. Проточною водою промиваємо її кілька разів. Тоді зливаємо воду, заливаємо чистою та ставимо на вогонь. Додаємо дрібку солі та варимо до готовності. На мінімальному вогні час приготування становить близько години. Волоські горіхи чистимо від шкаралупи. Мак заливаємо окропом, накриваємо та залишаємо до остигання. Курагу та родзинки теж заливаємо окропом. Через кілька хвилин зливаємо воду та просушуємо сухофрукти. Курагу нарізаємо. Запарений мак перетираємо в макітрі до виділення молочка. Тоді додаємо цукор і тремо ще трохи. Мед розводимо в окропі до медового сиропу. Кількість води залежить від того, наскільки рідкою хочете кутю. З’єднуємо кутю, мак, сухофрукти та горіхи. Заливаємо сиропом.

Кутя виходить дуже смачною, в міру солодкою та апетитною. Також ми ділились рецептом апетитних пампухів.