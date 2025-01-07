Церковный праздник 7 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять друзей

В этот день завершается цикл Рождественских торжеств

Сегодня, 7 января, православные христиане и греко-католики отмечают Собор святого Иоанна Крестителя по новоюлианскому церковному календарю. Это один из важных церковных праздников, завершающий цикл Рождественских торжеств. По старому стилю в этот день празднуют Рождество Христово.

Иоанн Креститель, или Предтеча, является особой фигурой в христианстве. Он был пророком, предсказавшим пришествие Мессии Иисуса Христа, и окрестил Его в водах Иордана.

Собор Иоанна Крестителя отмечается на следующий день после Крещения, чтобы почтить его важную роль в спасительной миссии Иисуса. Этот день называется "собором", потому что верующие собираются вместе для молитвы и чествования памяти святого.

Традиции и приметы 7 января

В этот день проводятся праздничные богослужения, на которых читают Евангелие о жизни и подвигах Иоанна Крестителя. После Рождества христиане продолжают праздновать, накрывая богатый стол. Блюда готовят с благодарностью за дары Божьи. Церковь призывает в этот день делать добрые дела – помогать бедным, одиноким и больным.

Если на Ивана тепло и солнечно – весна будет ранней.

Холодный день предвещает позднее, но теплое лето.

Снегопад на Ивана – до богатого урожая зерновых.

Что нельзя делать 7 января

нельзя принимать подарки — так можно потерять всех друзей;

запрещено заниматься тяжелым трудом – день предназначен для молитвы, отдыха и духовного обогащения;

не стоит игнорировать потребности других — церковь подчеркивает милосердие, поэтому следует избегать равнодушия к чужому горю.

Именины 7 января

В этот день именины отмечают Афанасий, Василий, Иван.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие храмы в Киеве отмечают Рождество 7 января. Многие христиане перешли на новый юлианский календарь, поэтому отпраздновали событие 25 декабря.