Церковный праздник 7 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять друзей
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В этот день завершается цикл Рождественских торжеств
Сегодня, 7 января, православные христиане и греко-католики отмечают Собор святого Иоанна Крестителя по новоюлианскому церковному календарю. Это один из важных церковных праздников, завершающий цикл Рождественских торжеств. По старому стилю в этот день празднуют Рождество Христово.
Иоанн Креститель, или Предтеча, является особой фигурой в христианстве. Он был пророком, предсказавшим пришествие Мессии Иисуса Христа, и окрестил Его в водах Иордана.
Собор Иоанна Крестителя отмечается на следующий день после Крещения, чтобы почтить его важную роль в спасительной миссии Иисуса. Этот день называется "собором", потому что верующие собираются вместе для молитвы и чествования памяти святого.
Традиции и приметы 7 января
В этот день проводятся праздничные богослужения, на которых читают Евангелие о жизни и подвигах Иоанна Крестителя. После Рождества христиане продолжают праздновать, накрывая богатый стол. Блюда готовят с благодарностью за дары Божьи. Церковь призывает в этот день делать добрые дела – помогать бедным, одиноким и больным.
- Если на Ивана тепло и солнечно – весна будет ранней.
- Холодный день предвещает позднее, но теплое лето.
- Снегопад на Ивана – до богатого урожая зерновых.
Что нельзя делать 7 января
- нельзя принимать подарки — так можно потерять всех друзей;
- запрещено заниматься тяжелым трудом – день предназначен для молитвы, отдыха и духовного обогащения;
- не стоит игнорировать потребности других — церковь подчеркивает милосердие, поэтому следует избегать равнодушия к чужому горю.
Именины 7 января
В этот день именины отмечают Афанасий, Василий, Иван.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие храмы в Киеве отмечают Рождество 7 января. Многие христиане перешли на новый юлианский календарь, поэтому отпраздновали событие 25 декабря.