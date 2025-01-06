Храмы Киева, где отмечают Рождество 7 января: адреса и расписание Богослужений

На Рождество принято приветствовать друг друга словами "Христос родился", а в ответ говорить "Славим Его"

Украинцы, приходы которых остались на старом церковном календаре, будут отмечать Рождественский Сочельник 6 января и само Рождество Христово 7 января. Многие христиане перешли на новоюлианский календарь, поэтому отпраздновали событие 25 декабря.

При этом в храмах УПЦ в ночь с 6 на 7 января пройдут литургии в честь Рождества Христова. "Телеграф" делится с читателями адресами храмов, где отмечают Рождество 7 января и расписанием богослужений.

Где в Киеве отмечают Рождество 7 января

Киево-Печерская лавра

Адрес: улица Лаврская, 15

Расписание:

всенощное бдение начнется 6 января в 23.00

литургии: 7 января в 2.30, 5.30 и 7.00

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Адрес: ул. Урловская, 20-а

Расписание:

в 7.30 7 января литургия

в 13.00 7 января акафист

Храмовый комплекс Рождества Христова

Адрес: ул. Шумского, 3-б

Расписание:

6 января в 16.45 начнется всенощное бдение

7 января в 9.00 пройдет литургия

Напомним, что по новоюлианскому календарю 6 января отмечается Крещение Господне 2025. В этом году в Киеве будет организовано дежурство спасателей и медицинское сопровождение на 12 локациях. Всего будет привлечено 12 лайфгардов и 30 спасателей САРВС (Служба аварийного реагирования на водных объектах)

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что строго запрещено делать на Рождество 7 января. В этот день и в последующие несколько дней по традиции ходят и поют колядники и вертепы. Они возвещают миру о рождении Христа и прославляют Спасителя.