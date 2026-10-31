Без лишних кликов: какая новая функция появилась в Google Maps

Обновление призвано упростить жизнь пользователям

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Компания Google интегрировала новые инструменты на основе искусственного интеллекта Gemini в приложение "Карты" (Google Maps) для расширения его навигационных функций. Такие изменения позволяют искать необходимые пользователю места, запрашивать изменения маршрута и проверять данные во время навигации с помощью голосовых команд.

Эта функция разработана для упрощения и облегчения использования приложения. Об этом пишет аргентинское издание Radiomitre.

Зачем искусственный интеллект в Google Maps

Google Maps добавил режим искусственного интеллекта Gemini для голосовых запросов. Теперь пользователи могут задавать вопрос голосом, без необходимости печатать текст, не отвлекаясь от текущих дел. Это, в частности, позволяет пользователям находить ближайшие заправки, рестораны, супермаркеты или туристические достопримечательности, а также запрашивать изменения маршрута или информацию, связанную с пунктом назначения.

Как активировать Gemini в Картах Google

Начать пользоваться новыми инструментами несложно. Для этого рекомендуется:

Обновить Карты Google из магазина приложений.

Настроить Gemini в качестве помощника по умолчанию.

Проверить, имеет ли приложение доступ к GPS-данным.

Предоставить необходимые разрешения для использования микрофона и навигации.

После выполнения этих действий откройте Карты Google, выберите пункт назначения и начните навигацию. Во время путешествия можно нажать значок микрофона или символ Gemini, чтобы сделать голосовой запрос.

Google Maps. Фото иллюстративное

У программы есть широкий функционал. Среди запросов, которые можно разместить, в частности:

Где находится ближайшая АЗС.

Как быстро добраться до ресторана с хорошими отзывами.

Найди ближайший работающий супермаркет.

Проложи альтернативный маршрут, чтобы избежать пробок.

Добавь локацию к текущему маршруту.

Следует отметить, что доступность этих функций зависит от модели телефона, региона и установленной версии программы. Если значок Gemini или микрофона не отображается на экране, Google рекомендует проверить, произошло ли обновление Карт до последней версии и еще раз проверить совместимость смартфона.

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