Без лишних кликов: какая новая функция появилась в Google Maps
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Обновление призвано упростить жизнь пользователям
Компания Google интегрировала новые инструменты на основе искусственного интеллекта Gemini в приложение "Карты" (Google Maps) для расширения его навигационных функций. Такие изменения позволяют искать необходимые пользователю места, запрашивать изменения маршрута и проверять данные во время навигации с помощью голосовых команд.
Эта функция разработана для упрощения и облегчения использования приложения. Об этом пишет аргентинское издание Radiomitre.
Зачем искусственный интеллект в Google Maps
Google Maps добавил режим искусственного интеллекта Gemini для голосовых запросов. Теперь пользователи могут задавать вопрос голосом, без необходимости печатать текст, не отвлекаясь от текущих дел. Это, в частности, позволяет пользователям находить ближайшие заправки, рестораны, супермаркеты или туристические достопримечательности, а также запрашивать изменения маршрута или информацию, связанную с пунктом назначения.
Как активировать Gemini в Картах Google
Начать пользоваться новыми инструментами несложно. Для этого рекомендуется:
- Обновить Карты Google из магазина приложений.
- Настроить Gemini в качестве помощника по умолчанию.
- Проверить, имеет ли приложение доступ к GPS-данным.
- Предоставить необходимые разрешения для использования микрофона и навигации.
После выполнения этих действий откройте Карты Google, выберите пункт назначения и начните навигацию. Во время путешествия можно нажать значок микрофона или символ Gemini, чтобы сделать голосовой запрос.
У программы есть широкий функционал. Среди запросов, которые можно разместить, в частности:
- Где находится ближайшая АЗС.
- Как быстро добраться до ресторана с хорошими отзывами.
- Найди ближайший работающий супермаркет.
- Проложи альтернативный маршрут, чтобы избежать пробок.
- Добавь локацию к текущему маршруту.
Следует отметить, что доступность этих функций зависит от модели телефона, региона и установленной версии программы. Если значок Gemini или микрофона не отображается на экране, Google рекомендует проверить, произошло ли обновление Карт до последней версии и еще раз проверить совместимость смартфона.
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