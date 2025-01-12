Мужчина на Прикарпатье избил вазой подростка: как его наказали

Обвиняемый признал свою вину частично

На Прикарпатье перед судом предстал житель Новошин Калушского района. Его обвинили в совершении уголовного правонарушения в отношении несовершеннолетнего лица с инвалидностью.

Об этом говорится в приговоре Долинского районного суда Ивано-Франковской области. В соответствии с материалами дела, обвиняемый в конце июля 2024 года находился в гостях местной жительницы — с ней также проживал ее несовершеннолетний сын. В тот день к нему пришли друзья и позвали его на улицу.

Между подростками и обвиняемым возник конфликт — он выбежал из дома с вазой в руках, набросился на одного из подростков и нанес ему телесные повреждения вазой.

На суде мать потерпевшего заявила, что ее сын имеет инвалидность с рождения и не может быстро ходить или бегать. По ее словам, сын рассказал ей, что обвиняемый якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Мать потерпевшего обратилась с заявлением к участковому инспектору.

Сам обвиняемый свою вину признал частично — он также не извинился перед потерпевшим. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (Нанесение умышленных легких телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает общественные работы на 180 часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове житель Немышлянского района во время ссоры избил, а затем взял веревку и задушил 38-летнюю сожительницу.