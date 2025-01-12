Чоловік на Прикарпатті побив вазою підлітка: як його покарали

Обвинувачений визнав свою провину частково

На Прикарпатті перед судом з’явився мешканець Новошин Калуського району. Його звинуватили у скоєнні кримінального правопорушення щодо неповнолітньої особи з інвалідністю.

Про це йдеться у вироку Долинського районного суду Івано-Франківської області. Відповідно до матеріалів справи, обвинувачений наприкінці липня 2024 року перебував у гостях місцевої мешканки — з нею також проживав її неповнолітній син. Того дня до нього прийшли друзі та покликали його надвір.

Між підлітками та обвинуваченим виник конфлікт — він вибіг з дому з вазою в руках, накинувся на одного з підлітків і завдав йому тілесних ушкоджень вазою.

На суді мати потерпілого заявила, що її син має інвалідність від народження і не може швидко ходити чи бігати. За її словами, син розповів їй, що обвинувачений нібито був у стані алкогольного сп’яніння. Мати потерпілого звернулася із заявою до дільничного інспектора.

Сам обвинувачений свою провину визнав частково – він також не приніс вибачення потерпілому. Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (Нанесення умисних легких тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає громадські роботи на 180 годин.

Нагадаємо, раніше"Телеграф"писав про те, що у Харкові мешканець Немишлянського району під час сварки побив, а потім узяв мотузку та задушив 38-річну співмешканку.