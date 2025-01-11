Многодетная мать избила и сломала руку бывшей своего парня. Какое наказание назначил суд

Раньше женщина не была судима

В Одессе мать троих детей жестоко избила бывшую партнершу своего сожителя. Она сломала ей кость на кисти.

Об этом стало известно из открытого реестра судебных решений. Инцидент произошел вечером 9 сентября 2024 года, а судебное заседание – 9 января. Напавшая и пострадавшая были знакомы, более того, уже имели конфликты до этого.

В тот вечер женщина пришла домой к бывшей своего сожителя, снова начался скандал. В ходе спора она, по ее собственным словам, не удержалась, повалила хозяйку квартиры на пол и принялась колотить кулаками и ногами. В результате потерпевшая получила перелом кости на кисти, ссадины, кровоподтеки и кровоизлияние.

Нападающая в суде заявила, что признает свою вину, сожалеет и искренне раскаивается в содеянном. Суд учел ее раскаяние в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Также было принято во внимание то, что женщина имеет троих несовершеннолетних детей. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и освободил ее от наказания с испытательным сроком 1 год.

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