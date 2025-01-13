Субсидия на коммуналку начисляется по доходам. Простой способ посчитать самостоятельно

Каждая субсидия назначается индивидуально

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги продолжает выплачиваться за отопительный период. Новым получателям следует знать – размер субсидии рассчитывается исходя из прибыли людей за определенный период. Для тех, кто будет подавать документы в январе, это второй и третий квартал 2024 года.

Если вы знаете свой средний доход и стоимость коммунальных услуг в рамках социальных нормативов, вы можете сосчитать приблизительную сумму субсидии еще до выплаты. Некоторые виды выплат не включены в доходы, влияющие на сумму субсидии. Среди них, например, сумма алиментов.

Для того чтобы рассчитать сумму субсидии нужно знать, какой доход приходится на одно зарегистрированное или проживающее лицо. Для этого общий доход семьи делят на количество жителей.

Пример расчета субсидии

Получившуюся сумму делят на прожиточный минимум (он в 2025 году не изменился и составляет 2920 грн для месячного расчета), полученную сумму делят на 2 и умножают на 15%. Ответ в процентах будет тем процентом дохода, который люди должны самостоятельно заплатить за коммунальные услуги. Для того чтобы перевести это число в гривне, нужно полученные проценты умножить на общее количество ваших доходов. Это будет та сумма, которую человек платит самостоятельно. Разницу со стоимостью услуг внутри социальных нормативов доплачивает государство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что получить субсидию можно даже не выходя из дома. Для этого нужно подать документы онлайн, воспользовавшись порталом "Дия" или порталом Пенсионного фонда.