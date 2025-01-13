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Если много потратили на праздники: 5 советов, как восстановить бюджет

Автор
Виктория Козар
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Полезные советы по финансам для каждого
Полезные советы по финансам для каждого. Фото Freepik

Сформируйте привычку откладывать хотя бы небольшие суммы

После рождественско-новогодних праздников у многих украинцев значительно опустошаются кошельки. Ведь на приготовление вкусных блюд и праздничный декор тратится не мало денег. В январе вполне реально стабилизировать свое финансовое состояние.

"Телеграф" предлагает несколько простых советов, как быстро собрать средства после расходов на праздники.

  • Продайте все ненужные вещи, которые годами хранятся в квартире. Просмотрите шкафы, поверхности, кладовые. Для продажи предметов воспользуйтесь онлайн-платформами.
  • Сократите походы в кино и кафе до минимума или полностью. Вместо этого готовьте и смотрите фильмы в домашней атмосфере.
  • Начните откладывать хоть 5-10% с каждой зарплаты. Для продажи предметов воспользуйтесь онлайн-платформами.
  • Используйте программы кэшбека в банкинге. Это поможет возвращать часть средств из покупок.
  • Ставьте четкие финансовые цели, тогда будет проще экономить. К примеру, на летний отпуск, абонемент в спортзал или концерт любимого артиста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких привычек следует отказаться, чтобы иметь возможность накапливать деньги. Это очень простые действия, которые может совершить каждый.

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