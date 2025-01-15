Сытная вкуснятина за считанные минуты: как приготовить дома сочную шаурму (видео)

Дома можно приготовить шаурму более вкусную, чем готовая

Шаурма – это для многих любимый обед. Просто как сэндвич с ветчиной, это вкусно, сытно, и очень аппетитно. Международный день шаурмы отмечают 13 февраля, однако многие могли подумать, что этот день — сегодня.

Впрочем, чтобы приготовить сочную шаурму с курицей, повод не нужен. Тем более когда есть проверенный рецепт, который легко воспроизвести в домашних условиях. Как ее приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Простые рецепты от Ирины".

Ингредиенты:

Куриное филе

Лаваш

Капуста

Огурец

Помидор

Майонез

Сметана

Чеснок

Укроп

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное мясо маринуем. Берем соль, перец, немного майонеза. Можно оставить на ночь, однако даже через час оно будет готово к жарке. Курочку по рецепту запекаем в гриле. Также его можно обжаривать на сковороде. Пока курица готовится, нарезаем помидор и огурец. Капусту тонко шинкуем. Для соуса смешиваем пополам сметану и майонез. Выжимаем чеснок, крошим укроп, солим и перчим. Перемешиваем соус. Готовую курицу нарезаем и формируем шаурму. Лаваш смазываем соусом. Выкладываем мясо и овощи. Если любите сочнее, можно еще добавить соуса. Плотно заворачиваем лаваш. Готовим его в гриле, на сковороде (с обеих сторон) или в духовке.

Шаурма получается сочная и аппетитная. При желании свежие огурцы можно заменить маринованными – так вкус станет еще интереснее. Также мы рассказывали, как приготовить на перекус вкусный паштет из фасоли.