Сытная вкуснятина за считанные минуты: как приготовить дома сочную шаурму (видео)
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Дома можно приготовить шаурму более вкусную, чем готовая
Шаурма – это для многих любимый обед. Просто как сэндвич с ветчиной, это вкусно, сытно, и очень аппетитно. Международный день шаурмы отмечают 13 февраля, однако многие могли подумать, что этот день — сегодня.
Впрочем, чтобы приготовить сочную шаурму с курицей, повод не нужен. Тем более когда есть проверенный рецепт, который легко воспроизвести в домашних условиях. Как ее приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Простые рецепты от Ирины".
Ингредиенты:
- Куриное филе
- Лаваш
- Капуста
- Огурец
- Помидор
- Майонез
- Сметана
- Чеснок
- Укроп
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Куриное мясо маринуем. Берем соль, перец, немного майонеза. Можно оставить на ночь, однако даже через час оно будет готово к жарке.
- Курочку по рецепту запекаем в гриле. Также его можно обжаривать на сковороде.
- Пока курица готовится, нарезаем помидор и огурец. Капусту тонко шинкуем.
- Для соуса смешиваем пополам сметану и майонез. Выжимаем чеснок, крошим укроп, солим и перчим. Перемешиваем соус.
- Готовую курицу нарезаем и формируем шаурму. Лаваш смазываем соусом. Выкладываем мясо и овощи. Если любите сочнее, можно еще добавить соуса.
- Плотно заворачиваем лаваш. Готовим его в гриле, на сковороде (с обеих сторон) или в духовке.
Шаурма получается сочная и аппетитная. При желании свежие огурцы можно заменить маринованными – так вкус станет еще интереснее. Также мы рассказывали, как приготовить на перекус вкусный паштет из фасоли.