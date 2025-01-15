Ситна смакота за лічені хвилини: як приготувати вдома соковиту шаурму (відео)

Вдома можна приготувати шаурму смачнішу, ніж готова

Шаурма — це для багатьох улюблений обід. Просто як сендвіч із шинкою, це смачно, ситно, і дуже апетитно. Міжнародний день шаурми відзначають 13 лютого, однак багато хто міг подумати, що цей день — сьогодні.

Втім, щоб приготувати соковиту шаурму з куркою, привід не потрібен. Тим паче, коли є перевірений рецепт, який легко відтворити в домашніх умовах. Як її приготувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Прості рецепти від Ірини".

Інгредієнти:

Куряче філе

Лаваш

Капуста

Огірок

Помідор

Майонез

Сметана

Часник

Кріп

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Куряче м’ясо маринуємо. Беремо сіль, перець, трохи майонезу. Можна залишити на ніч, однак навіть через годину воно буде готове до смаження. Курочку за рецептом запікаємо в грилі. Також її можна обсмажувати на сковорідці. Поки курка готується, нарізаємо помідор та огірок. Капусту тонко шаткуємо. Для соусу змішуємо навпіл сметану та майонез. Вичавлюємо часник, кришимо кріп, солимо та перчимо. Перемішуємо соус. Готову курку нарізаємо та формуємо шаурму. Лаваш змащуємо соусом. Викладаємо м’ясо та овочі. Якщо любите соковитіше, можна ще додати соусу. Щільно загортаємо лаваш. Готуємо його в грилі, на сковороді (з обох сторін) або в духовці.

Шаурма виходить соковита і апетитна. При бажанні свіжі огірки можна замінити маринованими — так смак стане ще цікавішим. Також ми розповідали, як на перекус приготувати смачний паштет з квасолі.