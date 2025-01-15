Ситна смакота за лічені хвилини: як приготувати вдома соковиту шаурму (відео)
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Вдома можна приготувати шаурму смачнішу, ніж готова
Шаурма — це для багатьох улюблений обід. Просто як сендвіч із шинкою, це смачно, ситно, і дуже апетитно. Міжнародний день шаурми відзначають 13 лютого, однак багато хто міг подумати, що цей день — сьогодні.
Втім, щоб приготувати соковиту шаурму з куркою, привід не потрібен. Тим паче, коли є перевірений рецепт, який легко відтворити в домашніх умовах. Як її приготувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Прості рецепти від Ірини".
Інгредієнти:
- Куряче філе
- Лаваш
- Капуста
- Огірок
- Помідор
- Майонез
- Сметана
- Часник
- Кріп
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Куряче м’ясо маринуємо. Беремо сіль, перець, трохи майонезу. Можна залишити на ніч, однак навіть через годину воно буде готове до смаження.
- Курочку за рецептом запікаємо в грилі. Також її можна обсмажувати на сковорідці.
- Поки курка готується, нарізаємо помідор та огірок. Капусту тонко шаткуємо.
- Для соусу змішуємо навпіл сметану та майонез. Вичавлюємо часник, кришимо кріп, солимо та перчимо. Перемішуємо соус.
- Готову курку нарізаємо та формуємо шаурму. Лаваш змащуємо соусом. Викладаємо м’ясо та овочі. Якщо любите соковитіше, можна ще додати соусу.
- Щільно загортаємо лаваш. Готуємо його в грилі, на сковороді (з обох сторін) або в духовці.
Шаурма виходить соковита і апетитна. При бажанні свіжі огірки можна замінити маринованими — так смак стане ще цікавішим. Також ми розповідали, як на перекус приготувати смачний паштет з квасолі.