Украину накроет весеннее тепло, но зима еще напомнит о себе. Какая будет погода 18-19 января

Синоптик рассказал, какую температуру будет показывать столбик термометра

Погода не перестает удивлять украинцев. После кратковременных морозов, которые продержались всего несколько дней, снова наступит тепло.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз Игорь Кибальчича, расскажет, какой будет погода в Украине на выходные 18 и 19 января, а также, где ожидать осадков.

По его словам, активизируется западная переноска воздушных масс с северной части Атлантического океана, поэтому средняя температура воздуха снова повысится по всей Украине до оттепели.

Погода в Украине 18 января

В субботу, 18 января, в Украине ожидается погода без существенных осадков, днем и вечером в северных и северо-восточных регионах пройдет небольшой мокрый снег, местами с дождем. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, в Закарпатье, 1-6 м/с. Синоптик пишет, что при этом температура воздуха предполагается ночью -2…+3 тепла, днем +2…+7 тепла.

Погода в Украине 19 января

В воскресенье, 19 января, в большинстве регионов Украины, за исключением западной части, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Кое-где возможен туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2 тепла, днем -1…+4 тепла.

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