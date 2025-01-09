Настоящей зимы не ждать? Синоптик рассказал, какой будет погода во второй половине января

Похолодание будет непродолжительным

В начале января в Украине установилась почти мартовская погода. А во второй половине месяца тоже будет преобладать плюсовая температура.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. По его словам, в течение дня почти всегда будет постоянный "плюс", а ночью иногда "минус".

Синоптик подчеркнул, что с середины месяца усилятся осадки и почти сразу произойдет понижение температуры. Правда, оно будет не существенным и продержится до конца второй декады и зацепит один-два дня третьей декады января.

Также Деркач прогнозирует, что третья декада января не будет кардинально отличаться от предыдущей. По его словам, в первые пару дней ожидается похолодание, а дальше будет повышение температуры.

"В течение суток практически постоянно будет "плюс", кроме ночных часов. В середине этого отрезка высока вероятность осадков (два-три дня). К концу января также не стоит ожидать снижения температуры. В общем, январь 2025 года будет достаточно теплым, как для зимы", – подчеркнул синоптик.

Напомним, Украину после заметного потепления в начале этой недели снова вернется зимняя погода. В воскресенье 12 января в некоторых регионах Украины ожидается минусовая температура и снег.