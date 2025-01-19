Вместо "Оливье" приготовьте этот роскошный салат и удивите гостей (видео)

Яркий салат с зернами граната

Вкусные блюда могут быть просты в приготовлении. Мы рассказывали, как приготовить котлеты из курицы. Теперь делимся рецептом вкусного и яркого салата, который выигрышками заменит скучный "Оливье".

Салат получается ароматным, сытным и вкусным. Этот результат достигается благодаря сочетанию овощей, мяса и орехов. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Ольга Рябенко.

Ингредиенты:

Куриное филе вареное — 1 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Лук синий — 1 шт

Гранат — 1 шт

Кинза и петрушка — по вкусу

Грецкие орехи — 100 г

Для заправки:

Половинка лимона

Соль — по вкусу

Хмели-суннели — 1-2 ч. л.

Масло

Способ приготовления:

Куриное филе нужно отварить до готовности и охладить в бульоне. После этого его нужно нарезать на тонкие полоски. Перец и лук очистить. Нарезать тоже тонкими полосками. Очистить гранат. Зерна добавить к овощам и мясу. Орехи измельчить и тоже переложить. Нарезать зелень. Если не любите кинзу, можно использовать только петрушку. Заправить салат по вкусу солью и хмели-сунели, растительным маслом и лимонным соком.

Остается салат перемешать и сразу подавать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный фасолевый паштет.