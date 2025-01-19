Укр

Вместо "Оливье" приготовьте этот роскошный салат и удивите гостей (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат получается очень вкусным
Салат получается очень вкусным. Фото Скриншот из видео

Яркий салат с зернами граната

Вкусные блюда могут быть просты в приготовлении. Мы рассказывали, как приготовить котлеты из курицы. Теперь делимся рецептом вкусного и яркого салата, который выигрышками заменит скучный "Оливье".

Салат получается ароматным, сытным и вкусным. Этот результат достигается благодаря сочетанию овощей, мяса и орехов. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Ольга Рябенко.

Ингредиенты:

  • Куриное филе вареное — 1 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Лук синий — 1 шт
  • Гранат — 1 шт
  • Кинза и петрушка — по вкусу
  • Грецкие орехи — 100 г

Для заправки:

  • Половинка лимона
  • Соль — по вкусу
  • Хмели-суннели — 1-2 ч. л.
  • Масло

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нужно отварить до готовности и охладить в бульоне. После этого его нужно нарезать на тонкие полоски.
  2. Перец и лук очистить. Нарезать тоже тонкими полосками.
  3. Очистить гранат. Зерна добавить к овощам и мясу. Орехи измельчить и тоже переложить.
  4. Нарезать зелень. Если не любите кинзу, можно использовать только петрушку. Заправить салат по вкусу солью и хмели-сунели, растительным маслом и лимонным соком.

Остается салат перемешать и сразу подавать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный фасолевый паштет.

Теги:
#Рецепт #Салат #Курятина #Гранат