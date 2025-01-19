Вместо "Оливье" приготовьте этот роскошный салат и удивите гостей (видео)
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Яркий салат с зернами граната
Вкусные блюда могут быть просты в приготовлении. Мы рассказывали, как приготовить котлеты из курицы. Теперь делимся рецептом вкусного и яркого салата, который выигрышками заменит скучный "Оливье".
Салат получается ароматным, сытным и вкусным. Этот результат достигается благодаря сочетанию овощей, мяса и орехов. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Ольга Рябенко.
Ингредиенты:
- Куриное филе вареное — 1 шт.
- Перец сладкий — 1 шт.
- Лук синий — 1 шт
- Гранат — 1 шт
- Кинза и петрушка — по вкусу
- Грецкие орехи — 100 г
Для заправки:
- Половинка лимона
- Соль — по вкусу
- Хмели-суннели — 1-2 ч. л.
- Масло
Способ приготовления:
- Куриное филе нужно отварить до готовности и охладить в бульоне. После этого его нужно нарезать на тонкие полоски.
- Перец и лук очистить. Нарезать тоже тонкими полосками.
- Очистить гранат. Зерна добавить к овощам и мясу. Орехи измельчить и тоже переложить.
- Нарезать зелень. Если не любите кинзу, можно использовать только петрушку. Заправить салат по вкусу солью и хмели-сунели, растительным маслом и лимонным соком.
Остается салат перемешать и сразу подавать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный фасолевый паштет.