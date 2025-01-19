Замість "Олів’є" приготуйте цей розкішний салат і здивуйте гостей (відео)

Яскравий салат з зернами гранату

Смачні страви можуть бути простими у приготуванні. Ми розповідали, як приготувати котлети з курки. Тепер ділимось рецептом смачного і яскравого салату, який заввиграшки замінить нудний "Олів’є".

Салат виходить ароматним, ситним і дуже смачним. Цей результат досягається завдяки поєднанню овочів, м’яса та горіхів. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

Куряче філе варене — 1 шт

Перець солодкий — 1 шт

Цибуля синя — 1 шт

Гранат — 1 шт

Кінза і петрушка — до смаку

Волоські горіхи — 100 г

Для заправки:

Половинка лимону

Сіль — до смаку

Хмелі-сунелі — 1-2 ч. л.

Олія

Спосіб приготування:

Куряче філе потрібно відварити до готовності та охолодити в бульйоні. Після цього його потрібно нарізати на тоненькі смужки. Перець та цибулю зачистити. Нарізати теж тонкими смужками. Очистити гранат. Зерна додати до овочів та м’яса. Горіхи подрібнити і теж перекласти. Нарізати зелень. Якщо не любите кінзу, можна використати лише петрушку. Заправити салат до смаку сіллю та хмелі-сунелі, олією та лимонним соком.

Залишається салат перемішати та одразу подавати. Також ми розповідали, як приготувати апетитний квасоляний паштет.