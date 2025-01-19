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Замість "Олів’є" приготуйте цей розкішний салат і здивуйте гостей (відео)

Автор
Марія Дума
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Салат виходить дуже смачним
Салат виходить дуже смачним. Фото Скриншот з відео

Яскравий салат з зернами гранату

Смачні страви можуть бути простими у приготуванні. Ми розповідали, як приготувати котлети з курки. Тепер ділимось рецептом смачного і яскравого салату, який заввиграшки замінить нудний "Олів’є".

Салат виходить ароматним, ситним і дуже смачним. Цей результат досягається завдяки поєднанню овочів, м’яса та горіхів. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

  • Куряче філе варене — 1 шт
  • Перець солодкий — 1 шт
  • Цибуля синя — 1 шт
  • Гранат — 1 шт
  • Кінза і петрушка — до смаку
  • Волоські горіхи — 100 г

Для заправки:

  • Половинка лимону
  • Сіль — до смаку
  • Хмелі-сунелі — 1-2 ч. л.
  • Олія

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе потрібно відварити до готовності та охолодити в бульйоні. Після цього його потрібно нарізати на тоненькі смужки.
  2. Перець та цибулю зачистити. Нарізати теж тонкими смужками.
  3. Очистити гранат. Зерна додати до овочів та м’яса. Горіхи подрібнити і теж перекласти.
  4. Нарізати зелень. Якщо не любите кінзу, можна використати лише петрушку. Заправити салат до смаку сіллю та хмелі-сунелі, олією та лимонним соком.

Залишається салат перемішати та одразу подавати. Також ми розповідали, як приготувати апетитний квасоляний паштет.

Теги:
#Рецепт #Салат #Курятина #Гранат