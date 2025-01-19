Замість "Олів’є" приготуйте цей розкішний салат і здивуйте гостей (відео)
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Яскравий салат з зернами гранату
Смачні страви можуть бути простими у приготуванні. Ми розповідали, як приготувати котлети з курки. Тепер ділимось рецептом смачного і яскравого салату, який заввиграшки замінить нудний "Олів’є".
Салат виходить ароматним, ситним і дуже смачним. Цей результат досягається завдяки поєднанню овочів, м’яса та горіхів. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.
Інгредієнти:
- Куряче філе варене — 1 шт
- Перець солодкий — 1 шт
- Цибуля синя — 1 шт
- Гранат — 1 шт
- Кінза і петрушка — до смаку
- Волоські горіхи — 100 г
Для заправки:
- Половинка лимону
- Сіль — до смаку
- Хмелі-сунелі — 1-2 ч. л.
- Олія
Спосіб приготування:
- Куряче філе потрібно відварити до готовності та охолодити в бульйоні. Після цього його потрібно нарізати на тоненькі смужки.
- Перець та цибулю зачистити. Нарізати теж тонкими смужками.
- Очистити гранат. Зерна додати до овочів та м’яса. Горіхи подрібнити і теж перекласти.
- Нарізати зелень. Якщо не любите кінзу, можна використати лише петрушку. Заправити салат до смаку сіллю та хмелі-сунелі, олією та лимонним соком.
Залишається салат перемішати та одразу подавати. Також ми розповідали, як приготувати апетитний квасоляний паштет.