Вы охотитесь и порхаете как птичка, если носите эту фамилию: проверьте свою

Украинские фамилии тесно связаны с историей и культурой украинского народа

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своих носителях. История происхождения фамилий очень интересна и содержит немало интересных деталей. Некоторые украинцы носят фамилии, которые произошли от названий птиц.

Об этом сообщает генеалогический портал "Рідні". Речь идет о таких фамилиях, как Беркут, Пугач, Орел, Сова, Сокол, Шулика.

Примечательно, что все эти фамилии происходят от названий хищных птиц.

Беркут

Сейчас в Украине живут 588 человек с этой фамилией. В основном эти люди проживают в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях. Кроме того они встречаются и в других регионах Украины.

Пугач

Эта фамилия является 339-ой по популярности в Украине — сейчас насчитывается 8695 человек. Носители этой фамилии встречаются во всех регионах Украины: очень много их живет в Киеве, Днепре, Запорожье и на Волыни.

Орел

Фамилия Орел является 447-ой по популярности в Украине. Сегодня насчитывается 7130 человек с этой фамилией: в основном они проживают в Киеве, Харькове и Днепре.

Сова

Эта фамилия является 838-ой в рейтинге самых распространенных фамилий в Украине. На сегодня насчитывается 4504 носителей этой фамилии — они проживают по всей территории страны. Немало людей живет в Киеве, Днепре и Запорожье.

Сокол

В Украине насчитывается 1525 человек с этой фамилией. Они живут практически во всех областях страны: немало из них живут в Киеве и на западе Украины.

Шулика

Людей с данной фамилией насчитывается 2683. В основном эти люди живут в Киеве, а также на юге и востоке Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые носят потомки особенно умных украинцев.