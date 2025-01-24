День ангела Ксении 24 января: красочные открытки и картинки для поздравлений с именинами

В этот день свои именины отмечают женщины по имени Ксения

Сегодня, 24 января, свой День ангела отмечают девушки и женщины, которых зовут Ксениями. Также в этот день верующие чтят память святой Ксении Римской, которую называют покровительницей женщин с этим именем. До перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года, День ангела Ксении отмечался 6 февраля.

В День ангела самое время вспомнить о близких женщинах с именем Ксения, и проявить внимание. Теплые поздравления с пожеланиями здоровья, добра, благополучия и мирного неба точно поднимут настроение вашим близким Ксениям. А дополнить свое поздравление можно красочной открыткой или картинкой, отправленной в соцсетях.

"Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки с поздравлениями и теплыми словами, чтобы вы могли поздравить близких и знакомых Ксений с их именинами. Подарите улыбку и хорошее настроение Ксениям своим вниманием, отправив открытку в соцсетях или мессенджерах.

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