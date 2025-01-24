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День ангела Ксении 24 января: красочные открытки и картинки для поздравлений с именинами

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Самое время поздравить Ксений с Днем ангела
Самое время поздравить Ксений с Днем ангела. Фото Телеграф/freepik

В этот день свои именины отмечают женщины по имени Ксения

Сегодня, 24 января, свой День ангела отмечают девушки и женщины, которых зовут Ксениями. Также в этот день верующие чтят память святой Ксении Римской, которую называют покровительницей женщин с этим именем. До перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года, День ангела Ксении отмечался 6 февраля.

В День ангела самое время вспомнить о близких женщинах с именем Ксения, и проявить внимание. Теплые поздравления с пожеланиями здоровья, добра, благополучия и мирного неба точно поднимут настроение вашим близким Ксениям. А дополнить свое поздравление можно красочной открыткой или картинкой, отправленной в соцсетях.

"Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки с поздравлениями и теплыми словами, чтобы вы могли поздравить близких и знакомых Ксений с их именинами. Подарите улыбку и хорошее настроение Ксениям своим вниманием, отправив открытку в соцсетях или мессенджерах.

День ангела Ксении, картинки, открытки, поздравления
День ангела Ксении, картинки, открытки
День ангела Ксении, именины, картинки, открытки
День ангела Ксении, именины, картинки, открытки, поздравления
День ангела Ксении, именины, картинки, открытки, поздравления, стихи
День ангела Ксении, именины, картинки, открытки, поздравления, стихи

Ранее "Телеграф" рассказывал, про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.

Теги:
#Церковный праздник #Именины #День ангела Ксении