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День ангела Ксенії 24 січня: барвисті листівки та картинки для привітання з іменинами

Автор
Галина Струс
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Автор
Саме час привітати Ксеній із Днем ангела
Саме час привітати Ксеній із Днем ангела. Фото Телеграф/freepik

Цього дня свої іменини відзначають жінки на ім’я Ксенія

Сьогодні, 24 січня, свій День ангела відзначають дівчата та жінки, яких звуть Ксеніями. Також у цей день віруючі вшановують пам'ять святої Ксенії Римської, яку називають покровителькою жінок із цим ім'ям. До переходу Православної церкви України на новоюліанський календар у вересні 2023 року День ангела Ксенії відзначався 6 лютого.

У День ангела саме час згадати близьких жінок з ім’ям Ксенія, і проявити увагу. Теплі привітання з побажаннями здоров’я, добра, добробуту та мирного неба точно піднімуть настрій вашим близьким Ксеніям. А доповнити своє привітання можна барвистою листівкою або картинкою, відправленою в соцмережах.

"Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки з привітаннями та теплими словами, щоб ви могли привітати близьких та знайомих Ксеній з їхніми іменинами. Подаруйте усмішку та гарний настрій Ксеніям своєю увагою, відправивши листівку у соцмережах чи месенджерах.

День ангела Ксенії, іменини, картинки, листівки, привітання
День ангела Ксенії, іменини, картинки, листівки
День ангела Ксенії, картинки, листівки, привітання
День ангела Ксенії 2025, іменини, картинки, листівки, привітання
День ангела Ксенії, іменини, картинки, листівки, привітання, вірші
День ангела Ксенії 2025, іменини, картинки, листівки, привітання, вірші

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Теги:
#Церковне свято #Іменини #День ангела Ксенії