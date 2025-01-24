День ангела Ксенії 24 січня: барвисті листівки та картинки для привітання з іменинами

Цього дня свої іменини відзначають жінки на ім’я Ксенія

Сьогодні, 24 січня, свій День ангела відзначають дівчата та жінки, яких звуть Ксеніями. Також у цей день віруючі вшановують пам'ять святої Ксенії Римської, яку називають покровителькою жінок із цим ім'ям. До переходу Православної церкви України на новоюліанський календар у вересні 2023 року День ангела Ксенії відзначався 6 лютого.

У День ангела саме час згадати близьких жінок з ім’ям Ксенія, і проявити увагу. Теплі привітання з побажаннями здоров’я, добра, добробуту та мирного неба точно піднімуть настрій вашим близьким Ксеніям. А доповнити своє привітання можна барвистою листівкою або картинкою, відправленою в соцмережах.

"Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки з привітаннями та теплими словами, щоб ви могли привітати близьких та знайомих Ксеній з їхніми іменинами. Подаруйте усмішку та гарний настрій Ксеніям своєю увагою, відправивши листівку у соцмережах чи месенджерах.

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