С начала широкомасштабной войны "Интерпайп" инвестировал в производство $83 млн

Несмотря на близость производственных мощностей к линии фронта, украинская промышленная компания "Интерпайп" продолжает инвестировать в производство. С начала широкомасштабной войны вложенные средства в качество продукции и новые производственные линии составили $83 млн.

Об этом рассказал директор дивизиона железнодорожной продукции "Интерпайп" Александр Гарькавый во время выступления на панели "Лидерство, конкурентоспособность, устойчивость: Успешные истории инвесторов и предприятий Украины" в Ukraine House Davos в рамках 55-го Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает GMK Center.

"Хотя война продолжается, но "Интерпайп" не может останавливаться – нам нужно продолжать инвестировать! Поскольку наши клиенты работают в ЕС и США, мы стремимся удовлетворить их требования. Например, во время войны мы вложили $83 млн в качество продукции и новые производственные линии", – рассказал топ-менеджер.

По его словам, компания даже реализовала, в частности, проект трубопрокатного цеха в Никополе, расположенном в 7 км от оккупированного Энергодара, рядом с крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанцией и позициями вражеской армии и артиллерии.

Александр Гарьковой также сообщил, что, поскольку "Интерпайп" работает в чрезвычайно суровых и сложных, даже военных условиях, то по этой причине первоочередной задачей компании является обеспечение безопасности своего персонала. "В частности, мы проводим курсы тактической медицины. Конечно, у нас есть большие укрытия под каждым из наших объектов, которые полностью оборудованы и функционируют, но для некоторых работников не хватает времени, чтобы попасть в укрытия. Поэтому мы фактически разместили людей, особенно в Никополе, в мобильных бетонных укрытиях", — подчеркнул он.