На некоторые позиции действуют скидки

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В канун праздника святого Николая, который отмечают 6 декабря, у многих возникает вопрос: какой же подарок из конфет подарить ребенку? Однако есть недорогие варианты, из которых "Телеграф" сделал подборку.

Обратите внимание, что цены могут изменяться в зависимости от города, магазина и города. Впрочем, во многих супермаркетах действует немало акций, которые помогут сэкономить.

Какие недорогие подарки подарить на Николая

Набор кондитерский Konti "Зимові свята", 0,327 кг в "Сільпо" стоит 159 грн по акции и 279 грн без акции.

Цена набора с конфетами Конти

Набор кондитерский Stimul "Новорічний екслюзив", 190 г — 149 грн

Цена набора с конфетами Стимул

Набор подарочный Roshen "Солодка хатинка", 272 г стоит 134 грн вместо 139 грн;

Цена набора с конфетами Рошен

Набор кондитерских изделий Светоч "Святковий будиночок", 305 г продается за 264,99 грн вместо 319 грн;

Цена набора с конфетами Світоч

Набор подарочный АВК "Різдвяні свята" 330 г в "Варусе" стоит 314,90 грн по акции и 349,90 без акции.

Цена набора с конфетами АВК

Фактически все эти подарки достаточно бюджетны, однако, учитывая вес набора и цену, выгоднее выбрать от Konti. Ведь здесь вы получаете 327 г конфет за 159 грн. Еще одним вариантом может быть Roshen. Здесь 272 г конфет продают за 134 грн.

Напомним, что с 25 ноября по 8 декабря 2026 года включительно в "АТБ" будут действовать скидки до 32% на новогодние подарки и сладости. Больше всего снизят цену на фигурку "Ягненок" от Truff Royal.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нескольких интересных идеях, что подарить ребенку, у которого есть все.