Бирюзовая вода и белый песок: где в Харьковской области скрывается озеро, похожее на заграничный курорт (фото)
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Добыча песка и кварца в этом месте началась еще в 1938 году
Голубым озером называют кварцевый карьер возле села Новоселовка в Харьковской области. Водоем известен бирюзовой водой и белым песком на берегу.
"Телеграф" рассказывает об истории карьера в Новоселовке и маршрутах к нему. Территория находится в частной собственности, поэтому купаться в водоеме запрещено.
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Как образовался карьер и что там добывают
Карьер образовался в результате добычи песка и кварца. Он и дальше имеет промышленное значение: здесь добывают кварцевые пески, которые используют в разных отраслях промышленности.
Посетители приезжают сюда ради пейзажа и фотосессий. Водоем можно осмотреть с берега: оттуда хорошо видно, как светлый песок контрастирует с водой.
Как добраться до Голубого озера
До карьера можно добраться на автомобиле или общественном транспорте. Если ехать поездом, выходить нужно на станции "Кварцовый".
Еще один вариант – автобус. От центрального рынка из Харькова в сторону карьера курсируют автобусы № 8, 9 и 12.
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