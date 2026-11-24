Добыча песка и кварца в этом месте началась еще в 1938 году

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Голубым озером называют кварцевый карьер возле села Новоселовка в Харьковской области. Водоем известен бирюзовой водой и белым песком на берегу.

"Телеграф" рассказывает об истории карьера в Новоселовке и маршрутах к нему. Территория находится в частной собственности, поэтому купаться в водоеме запрещено.

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Как образовался карьер и что там добывают

Карьер образовался в результате добычи песка и кварца. Он и дальше имеет промышленное значение: здесь добывают кварцевые пески, которые используют в разных отраслях промышленности.

Кварцевые пески из карьера используют в различных отраслях промышленности

Посетители приезжают сюда ради пейзажа и фотосессий. Водоем можно осмотреть с берега: оттуда хорошо видно, как светлый песок контрастирует с водой.

Кварцевые пески из карьера используют в различных отраслях промышленности

Как добраться до Голубого озера

До карьера можно добраться на автомобиле или общественном транспорте. Если ехать поездом, выходить нужно на станции "Кварцовый".

Еще один вариант – автобус. От центрального рынка из Харькова в сторону карьера курсируют автобусы № 8, 9 и 12.

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