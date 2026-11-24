Депутат Киевсовета фигурирует не в одном уголовном деле

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Мэр Киева Виталий Кличко предлагает включить Владимира Бондаренко вместо Вячеслава Непопа, который сейчас является ее секретарем, в состав постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.

Соответствующий документ оказался в распоряжении "Телеграфа". Бывший секретарь горсовета подозревается в служебной халатности и пособничестве в уклонении от военной службы во время военного положения и является фигурантом дела Комарницкого.

В документе говорится, что Кличко предлагает заменить Вячеслава Непопа на Владимира Бондаренко в постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.

В этой комиссии обсуждали фрагменты "пленок Комарницкого" с участием Бондаренко Источник: Скриншот

А Непопа, в свою очередь, включить в состав постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения, семьи, социальной и ветеранской политики.

Предложение заменить Непопа на Бондаренко Источник: Скриншот

В каких делах фигурирует Владимир Бондаренко

Начислял зарплату мобилизованному и не только

10 июля 2025 года Владимиру Бондаренко сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и пособничестве в уклонении от военной службы во время военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

По версии следствия, в 2022–2023 годах Бондаренко незаконно начислил почти 700 тыс. грн зарплаты Игорю Хацевичу – управляющему делами Киевсовета, которого мобилизовали в армию. Также Бондаренко ходатайствовал о командировании Хацевича в горсовет для работы. В октябре 2025 года обвинительный акт по этому делу направили в суд.

Экс-секретарь Киевсовета назвал дело политическим давлением. По его словам, он действовал в рамках своих должностных обязанностей, а разрешение Хацевичу работать в горсовете дала Киевская городская военная администрация. Бондаренко также заявил, что выплаченные деньги уже вернули в бюджет.

"Земельное дело" Комарницкого

Весной 2025 года скандальный депутат досрочно сложил полномочия секретаря Киевсовета. Это произошло на фоне расследования НАБУ "Чистый город" о вероятных махинациях со столичной землей. Одним из ключевых фигурантов дела был бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий.

Как сообщал Кличко, на момент отставки Бондаренко имел в этом производстве статус свидетеля.

"Мы должны признавать и исправлять ошибки. Семь чиновников уволены из-за "земельного дела". Очищение городской власти будет продолжаться. И хотя у Владимира Бондаренко статус свидетеля по этому делу, история, мягко говоря, неприятная", – отметил он в публикации.

Примечательно, что именно эта комиссия, в состав которой может войти Бондаренко, на заседании 1 апреля 2025 года обсуждала фрагменты "пленок Комарницкого" с его участием. Как сообщало движение "ЧЕСНО", коллеги разобрали несколько эпизодов и спрашивали Бондаренко, согласовывал ли он с Комарницким повестку дня Киевсовета. Тот ответил, что повестку могли обсуждать, а согласование отрицал.