Для детей и взрослых предусмотрены отдельные суммы прожиточного минимума

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С 1 января 2027 года правительство предлагает повысить минимальную зарплату в Украине с 8 647 до 9 546 грн в месяц. Общий прожиточный минимум вырастет с 3 209 до 3 559 грн на человека в месяц.

Эти суммы предусматривает законопроект о государственном бюджете на 2027 год, который Кабинет министров Украины внёс в Верховную Раду 15 сентября 2026 года. Прожиточный минимум прописан в статье 6 проекта, а минимальная зарплата – в статье 7.

На сколько вырастут оба показателя

Минимальная зарплата прибавит 899 грн в месяц, или 10,4%: 9 546 грн по проекту на 2027 год минус 8 647 грн, установленные на 2026 год. Об утверждении показателей на 2026 год сообщал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Общий прожиточный минимум увеличится на 350 грн в месяц, или на 10,9%. Это разница между 3 559 грн, которые предлагают установить с января 2027 года, и 3 209 грн по бюджету на 2026 год.

Прожиточный минимум для детей и взрослых

С 1 января 2027 года прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 3 124 грн в месяц, а для детей от 6 до 18 лет – 3 895 грн.

Для детей от 6 до 18 лет предусмотрен более высокий прожиточный минимум, чем для дошкольников Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для трудоспособных граждан проект предусматривает 3 691 грн в месяц, для тех, кто утратил трудоспособность, – 2 878 грн. Как и общий показатель, суммы для каждой группы увеличатся на 10,9% по сравнению с 2026 годом.

При назначении государственной помощи малообеспеченным семьям в 2027 году сохранят доли, действующие в 2026 году: 60% соответствующего прожиточного минимума для трудоспособных, 100% – для людей, утративших трудоспособность, и людей с инвалидностью, 145% – для детей.

Ожидается, что ВР утвердит бюджет на 2027 год в конце ноября. Вероятно, что минималка и прожиточный минимум не потерпят изменений.

Как сообщал "Телеграф", финансовая ситуация в Украине не позволяет поднять зарплаты военнослужащим. Вместе с тем парламент предложил повысить денежное довольствие для ВСУ в бюджете на 2027 год.