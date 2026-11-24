Не обязательно иметь елочные игрушки

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Мода на ретро-стиль дошла и до новогоднего декора. Ведь в 2026 году в тренде блестящий дождик, популярный в 90-х и нулевых.

Об этом рассказала пользователь в Instagram. По ее словам, такое украшение не требует больших затрат и времени.

Для современного декорирования понадобится гирлянда с теплым белым светом, серебристый дождик и несколько шаров. Сначала следует на ветки намотать гирлянду, так чтобы вся елка светилась будто изнутри. После этого следует на нее повесить дождик.

Автор видео использовала короткий серебристый дождик, который порезала на маленькие полоски. Каждую из полосок она закрепила на ветках елки, имитируя сосульки. Сочетание гирлянды, заснеженной елки и дождика создали сказочную елку. Шарики украинка разместила внизу елки, однако их в небольшом количестве можно повесить и на ветки.

Как украсить елку в 2026 году

Как украсить елку в 2026 году

Однако стоит помнить, что сейчас в тренде минимальное количество игрушек, поэтому этот вариант не требует большого количества затрат. Чтобы дождик держался и не слетал, можно использовать скрепки. В комментариях пользователи уже отметили красоту елки и ее стиль.

Однако некоторые обратили внимание, что такой стиль украшения может не подойти для тех у кого есть домашние животные или маленькие дети. Ведь уберечь от них дождик будет очень тяжело. Люди писали:

Как хорошо.

Чувствую, что у вас нет котика. Елка прекрасная.

Красота.

У меня любовь к дождику не кончалась. Это какая-то сказка с детства. Всегда украшаю.

Это хорошо.

Очень хорошо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как безопасно украсить дом, чтобы елка не упала и не побились игрушки.