Ярослав Мудрый на двух гривнах: как изменился облик князя от первых выпусков до современности

"Телеграф" рассказывает о дизайне, изменениях и значении этой купюры в контексте украинской культуры

Двухгривневая купюра — это не просто денежный знак, а символ богатой истории и культурного наследия Украины. С момента своего первого выпуска в 1992 году эта купюра претерпела несколько изменений, отражая как экономические реалии, так и культурные трансформации страны.

На двухгривневой купюре изображен Ярослав Мудрый, сын Владимира Великого, а на реверсе — Софийский собор, построенный в Киевской Руси. Эта купюра впервые была выпущена в 1992 году, а её современный дизайн был утверждён в 2013 году. Интересно, что первоначально портрет Ярослава на банкноте был схож с образом его отца, но со временем он стал более "мудрым" благодаря добавлению бороды и изменений в выражении лица.

2 грн образца 1992 года

Исторический контекст

Ярослав Мудрый (978–1054) считается одним из самых значительных правителей Киевской Руси. Несмотря на то, что он не строил Софийский собор, его правление связано с развитием культуры и образования в стране. Собор был завершён в 1037 году, и его строительство приписывается именно Владимиру Великому, который первым принял христианство для Руси.

Дизайн и изменения

Купюра двух гривен претерпела несколько изменений дизайна. Первоначальный вариант был напечатан в 1992 году, а затем последовали версии 1995 и 2004 годов. Современный вид банкнота приобрела в 2013 году, когда к изображению Ярослава добавили элементы защиты от подделок, такие как водяные знаки и рельефные элементы.

2 грн образца 1995 года

2 грн образца 2013 года

Обсуждение дизайна

В последние годы возникли споры о том, насколько уместно изображение Ярослава Мудрого на двухгривневой купюре. Некоторые историки утверждают, что было бы более логично разместить рядом с ним изображения других церквей, построенных при его правлении, таких как церковь святых Георгия и Ирины. Кроме того, существует мнение, что изображения князей с бородами являются исторически неточными, так как они традиционно носили только усы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как менялся дизайн купюры 1 гривна. С момента своего введения гривна прошла через множество экономических испытаний, включая кризисы и изменения политической ситуации в стране.