Доллары со "звездочками": в чем особенность таких купюр и за сколько их можно продать

Проверьте свои кошельки

Доллары — это самая популярная валюта в мире, а 100 $ — это банкнота, которую чаще всего можно встретить в обращении. Однако иногда людям попадаются необычные купюры, которые в серийном номере содержут специальный символ в виде звездочки.

Как оказалось, за подобными "звездными" долларами охотятся коллекционеры по всему миру и такие банкноты можно продать на специальных аукционах по цене выше их номинальной стоимости. "Телеграф" рассказывает об особенностях денег со "звездочкой" и раскрывает их секрет.

Что значит "звездочка" на долларах

Специфическая "звездочка" на долларовой банкноте говорит о том, что при печати купюры возникла ошибка. Поэтому вместо неправильной банкноты напечатали правильную, добавив в конце звездочку. По правилам перепечатывать купюру с тем же серийным номером без этой отметки нельзя.

Поэтому во избежание дублирования серийных номеров на таких заменных купюрах добавляют "звездочку". Это означает, что банкнота заменила бракованный вариант.

Наличие этого спецсимвола никак не сказывается на стоимости номинала, однако некоторые люди специально коллекционируют подобные доллары. Их готовы покупать по более высокой цене.

К примеру, на аукционе eBay продают 1 доллар США со "звездочкой" 2013 года выпуска за 150 долларов. Так что если у вас есть подобные банкноты, то есть шанс неплохо заработать на их продаже.

Напомним, если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения, независимо от года выпуска, владельцу денег могут предложить осуществить операцию инкассо. За эту процедуру клиенту придется заплатить комиссию по тарифам банка и она будет зависеть от степени повреждения банкнот.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие доллары чаще всего подделывают в Украине и как можно распознать фальшивку самостоятельно отличить. При этом нужно помнить, что подделки бывают как примитивными, так и очень профессиональными.