Имеют глубокое значение: этнические древние имена для мальчиков и девочек

Раньше считали, что имя может влиять на судьбу ребенка

Не только фамилии могут указывать на происхождение и этническое наследие украинцев. Так, некоторые древние имена родились именно на территории Украины и все чаще их начинают использовать сейчас, называя детей.

"Телеграф" расскажет вам о древних украинских именах и их значениях. Среди них вы не найдете Анну или Александра.

Для создания имен предки вдохновлялись многими факторами, в частности личными качествами, отношением к Богу или природе. В основном считалось, что имя может определять судьбу ребенка, поэтому к этому подходили ответственно.

Украинские древние женские имена:

Акилина — "как орлица";

Анисия — "благотворная";

Богдана — "богом дана";

Евдокия — "любовь, благоволение";

Зореслава — "славит звезду";

Мелания — "темная/черная";

Мирослава — "прославляет мир";

Ольга — "священная";

Параскевия — "канун праздника";

Пелагия – морская, одно из имен Афродиты;

Радослава — "радуется славе";

Роксана — "сияющая";

Соломия — "мир";

София — "мудрость";

Стефания — "венок";

Тереса — "собирать урожай" или "лето";

Харитина — "милость" и "доброта";

Юлиана — "из рода Юлиев";

Юстина — "справедливая";

Ярослава — "яркая слава".

Древние мужские имена:

Аскольд — "обладает копьем";

Всеволод – "владеет всем";

Демьян — в честь Дамии, богини плодородия;

Даниил — "Бог мне судья";

Евстахий — "спокойный, крепкий здоровый";

Иеремия — "вознесенный (Богом) Яхве";

Любомир — "люб миру";

Маркиан — "сын Марка";

Мирослав — "мир" и "слава";

Александр — "защитник";

Олесь — "рядом с лесом";

Орест — "тот, кто стоит на горе";

Радослав — "заботится о славе";

Ростислав — "возрастающий славу";

Святослав — "священная слава";

Тарас — "бунтарь".

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях, указывающих на то, что в вашем роде главной была женщина.