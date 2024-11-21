Имеют глубокое значение: этнические древние имена для мальчиков и девочек
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Раньше считали, что имя может влиять на судьбу ребенка
Не только фамилии могут указывать на происхождение и этническое наследие украинцев. Так, некоторые древние имена родились именно на территории Украины и все чаще их начинают использовать сейчас, называя детей.
"Телеграф" расскажет вам о древних украинских именах и их значениях. Среди них вы не найдете Анну или Александра.
Для создания имен предки вдохновлялись многими факторами, в частности личными качествами, отношением к Богу или природе. В основном считалось, что имя может определять судьбу ребенка, поэтому к этому подходили ответственно.
Украинские древние женские имена:
- Акилина — "как орлица";
- Анисия — "благотворная";
- Богдана — "богом дана";
- Евдокия — "любовь, благоволение";
- Зореслава — "славит звезду";
- Мелания — "темная/черная";
- Мирослава — "прославляет мир";
- Ольга — "священная";
- Параскевия — "канун праздника";
- Пелагия – морская, одно из имен Афродиты;
- Радослава — "радуется славе";
- Роксана — "сияющая";
- Соломия — "мир";
- София — "мудрость";
- Стефания — "венок";
- Тереса — "собирать урожай" или "лето";
- Харитина — "милость" и "доброта";
- Юлиана — "из рода Юлиев";
- Юстина — "справедливая";
- Ярослава — "яркая слава".
Древние мужские имена:
- Аскольд — "обладает копьем";
- Всеволод – "владеет всем";
- Демьян — в честь Дамии, богини плодородия;
- Даниил — "Бог мне судья";
- Евстахий — "спокойный, крепкий здоровый";
- Иеремия — "вознесенный (Богом) Яхве";
- Любомир — "люб миру";
- Маркиан — "сын Марка";
- Мирослав — "мир" и "слава";
- Александр — "защитник";
- Олесь — "рядом с лесом";
- Орест — "тот, кто стоит на горе";
- Радослав — "заботится о славе";
- Ростислав — "возрастающий славу";
- Святослав — "священная слава";
- Тарас — "бунтарь".
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