Укр

Имеют глубокое значение: этнические древние имена для мальчиков и девочек

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинцы Новость обновлена 21 ноября 2024, 13:41
Украинцы. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Раньше считали, что имя может влиять на судьбу ребенка

Не только фамилии могут указывать на происхождение и этническое наследие украинцев. Так, некоторые древние имена родились именно на территории Украины и все чаще их начинают использовать сейчас, называя детей.

"Телеграф" расскажет вам о древних украинских именах и их значениях. Среди них вы не найдете Анну или Александра.

Для создания имен предки вдохновлялись многими факторами, в частности личными качествами, отношением к Богу или природе. В основном считалось, что имя может определять судьбу ребенка, поэтому к этому подходили ответственно.

Украинские древние женские имена:

  • Акилина — "как орлица";
  • Анисия — "благотворная";
  • Богдана — "богом дана";
  • Евдокия — "любовь, благоволение";
  • Зореслава — "славит звезду";
  • Мелания — "темная/черная";
  • Мирослава — "прославляет мир";
  • Ольга — "священная";
  • Параскевия — "канун праздника";
  • Пелагия – морская, одно из имен Афродиты;
  • Радослава — "радуется славе";
  • Роксана — "сияющая";
  • Соломия — "мир";
  • София — "мудрость";
  • Стефания — "венок";
  • Тереса — "собирать урожай" или "лето";
  • Харитина — "милость" и "доброта";
  • Юлиана — "из рода Юлиев";
  • Юстина — "справедливая";
  • Ярослава — "яркая слава".

Древние мужские имена:

  • Аскольд — "обладает копьем";
  • Всеволод – "владеет всем";
  • Демьян — в честь Дамии, богини плодородия;
  • Даниил — "Бог мне судья";
  • Евстахий — "спокойный, крепкий здоровый";
  • Иеремия — "вознесенный (Богом) Яхве";
  • Любомир — "люб миру";
  • Маркиан — "сын Марка";
  • Мирослав — "мир" и "слава";
  • Александр — "защитник";
  • Олесь — "рядом с лесом";
  • Орест — "тот, кто стоит на горе";
  • Радослав — "заботится о славе";
  • Ростислав — "возрастающий славу";
  • Святослав — "священная слава";
  • Тарас — "бунтарь".

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях, указывающих на то, что в вашем роде главной была женщина.

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