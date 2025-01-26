"Пивной путч" Гитлера: как плохо подготовленный фарс провалился, но стал трамплином для нацистов

События в Мюнхене оказались прелюдией мировой трагедии

Чуть больше 100 лет назад в Мюнхене произошли события, которые после их завершения вызывали среди представителей политической элиты Веймарской республики в основном улыбку и даже насмешки. Но очень скоро оказалось, что совершенно провальный "Пивной путч", состоявшийся 8—9 ноября 1923 года на улицах столицы Баварии, спустя девять лет стал хорошим трамплином для предстоящего триумфа еще маргинальной в то время партии – национал-социалистической.

Как говорят, плохой пример заразителен. 28 октября 1922 года состоялся победный марш итальянских фашистов во главе с Бенито Муссолини на Рим. Власти оказались не готовы к такому развитию событий и просто отдали власть в руки "чернорубашечников". Хотя королевская Италия и была среди победителей в Первой мировой войне, но недовольство населения и части элиты результатами перераспределения "трофеев" в Версале, а также экономический кризис привели к молниеносной победе еще недавно маргинальной фашистской партии.

Показательная порка "главных поджигателей войны"

В конце войны ситуация в Германии была очень сложной и взрывоопасной. 9 ноября 1918 года в ходе революции произошло падение монархии Гогенцоллернов и провозглашение республики. А через два дня в Компьенском лесу подписано перемирие между Антантой и Германией, зафиксировавшее сокрушительное поражение последней в Первой мировой войне, хотя ни один солдат противника не находился на территории бывшей Германской империи.

Ультимативные условия к проигравшим при подписании 28 июня 1919 года Версальского договора оказались слишком жестокими. Британский историк Норман Дэвис в книге "История. Европа" писал: "…международная атмосфера после конференции все равно была нездоровая. Смесь мести и цинизма, проступавшая в действиях победоносных союзников, не предвещала добра. Восточная Европа, первоначальный источник конфликтов, и далее не была нерегулируема. На подписанных договорах еще не высохли чернила, когда многие люди уже принялись пересматривать их".

К огромным и болезненным территориальным потерям Германии в Европе (Эльзас и Лотарингия, часть Шлезвига, западной Пруссии, Мемель и Данциг, ставший свободным городом), добавилась за несколько лет также оккупация Саара, демилитаризация Рура и полная потеря колоний в Африке и Азии. Это предвещало грядущий экономический и политический кризис в государстве, которое получило название Веймарская республика. Она теперь должна была выплачивать грандиозную сумму репараций, о которых после долгих переговоров было объявлено в 1921 году – 132 млрд золотых марок; на сегодняшний день – эквивалент примерно 440 миллиардам долларов США (кстати, последние суммы по репарациям были отправлены в 2010 году!).

В Германии было трудно найти людей, которые не ругали бы демократическое правительство, представители которого подписывали документы в Версале. Страна, потерявшая не только территории, но и несколько миллионов своих сограждан на полях сражений, оказалась почти сразу в роли изгоя. Мощная армия была демобилизована, формировался рейхсвер на мизерные 100 тысяч воинов, тяжелое вооружение уничтожалось. Флот был интернирован – большую часть его затопили сами немцы в гавани Скапа-Флоу в Шотландии 21 июня 1919 года.

После показательной порки "главных поджигателей войны" начался перманентный экономический кризис, гиперинфляция в Германии достигла невиданных высот. В 1922 году рабочие получали зарплату и были вынуждены бежать в магазины, чтобы успеть купить какую-нибудь еду. Германия не успевала производить выплаты по репарациям. В начале следующего года немецкая марка стоила уже в тысячу раз меньше, чем перед началом Первой мировой войны. Осенью 1923 года один доллар США стоил четыре триллиона марок. В стране начался голод. Во время оккупации Рурского бассейна французскими и бельгийскими войсками в столкновениях погибли более ста мирных жителей. Даже правительство государства объявило о пассивном сопротивлении оккупантам. Как берлинские власти, поддерживаемые социал-демократами и центристами, так и правоконсервативные партии в октябре 1923 года в зародыше подавили возможный переворот, который готовили коммунисты с помощью Кремля в Тюрингии и Саксонии.

Версальская система находилась под неизменными атаками практически всех политических партий в Германии. Национал-социалистическая германская рабочая партия (НСДАП), созданная в феврале 1920 года, с первых дней была активным критиком мирных договоров в рамках Версальской системы и свою модель позаимствовала у фашистов Муссолини. Она оказалась на крайне правом фланге политического спектра в республике. Главными врагами демократического строя стали именно нацисты и представители крайне левого политического спектра – коммунисты. Их объединяла ненависть к Версалю, и в дальнейшем эти партии часто голосовали в рейхстаге солидарно…

Лидеры НСДАП, ориентировочно 1922-1923 год. Адольф Гитлер в центре. Первый слева в первом ряду – Генрих Гиммлер. Первый справа в первом ряду — Герман Геринг.

Однако на 1923 год нацистская партия была еще абсолютно маргинальной, она отказывалась участвовать в выборах в рейхстаг (впервые нацисты там появились в количестве 12 человек из 491!) в 1928 году. Даже в победном для них 1933 году на выборах в марте они не получили абсолютного большинства, приведя в парламент 288 депутатов из 647.

Гитлер пошел ва-банк, копируя октябрьский переворот 1917 года

К осени 1923 года НСДАП была скорее региональной баварской партией. Ее лидер Адольф Гитлер решил идти ва-банк, в какой-то мере копируя действия большевиков во время переворота в Петрограде в октябре 1917 года. Нацисты запланировали совершить локальный переворот в Баварии и затем распространить свою власть на всю Германию. Интересно, что подобные надежды одновременно питал министр-президент этой самой большой земли государства Густав фон Кар – монархист, пользовавшийся большой популярностью. Думал ли он обо всей Германии, пытался ли использовать момент и достичь независимости только Баварии, сказать трудно. Но доподлинно известно, что 8 ноября 1923 года фон Кар должен был объявить в мюнхенской пивной "Бюргербройкеллер" о независимости Баварии — нацистам эту информацию сообщил их сторонник в полиции Вильгельм Фрик.

Мюнхенская пивная "Бюргербройкеллер". 1923 год

Итак, Гитлер решил перехватить инициативу. Нацисты даже провели генеральную репетицию переворота в одной из местных пивных. Во время нее Гитлер вскочил на стул, чтобы произнести свою речь, но стал падать, и его подхватил коренастый водитель Эмиль Морис. Со второй попытки глава НСДАП "назначил" лидерами свободной Баварии себя и знаменитого, очень популярного генерала времен Первой мировой войны, 58-летнего Эриха Людендорфа – автора концепции "тотальной войны" на суше и на море. Также он был одним из основателей теории об "ударе ножом в спину", которым была свергнута Немецкая империя в ноябре 1918 года. Однако генерал даже не знал о планируемом путче.

Именно вечером 8 ноября 1923 года, узнав, что чиновники и высокие военные и полицейские чины Баварии прибыли в вышеназванную пивную, большой отряд штурмовиков из ветеранской организации Кампфбунд окружил ее. Гитлер с группой вооруженных нацистов ворвался в переполненный зал, когда Густав фон Кар начал выступление. Гитлер вскочил на стул, вытащил револьвер и выстрелил в потолок, объявив о начале "национальной революции" и предстоящем походе на Берлин для отстранения от власти президента, представителя социал-демократической партии Фридриха Эберта. Все тогдашнее руководство Баварии арестовали, однако обращались с ними вежливо. В маленькой комнате рядом фон Кар и его подчиненные согласились сотрудничать с Гитлером. А зрители этого действа в пивной вскоре стали заказывать пиво для штурмовиков.

Нацисты на площади Мариенплац в Мюнхене. 8-9 ноября 1923 года

Второй человек в нацистской партии, летчик-ас Первой мировой войны Герман Геринг поехал за Людендорфом. Через несколько минут генерал вошел в зал под аплодисменты присутствующих и даже выразил недовольство, что его втянули в эту авантюру. Однако вскоре он согласился сотрудничать с нацистами, а Гитлер, считая, что дело сделано, под личное обязательство поздно вечером отпустил фон Кара и других баварских чиновников. И даже пообещал фон Кару должность регента Баварии, а себе "оставил" пост имперского канцлера.

Арестованный нацистами министр-президент Баварии Густав фон Кар вместе с другими чиновниками Баварии. 8 ноября 1923 года

Перед тем он уже праздновал "победу" на улицах Мюнхена, отвез на "прогулку" арестантов, которым показывал деревья в лесу, намекая на их судьбу в случае непослушания и предательства. Забегая вперед, скажем, что Густава фон Кара убили в "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года во время большой чистки в СА; также были расстреляны и некоторые политические противники Гитлера. Тот еще был артист – не будем забывать, что Адольф Алоизович вообще "родом" из художественной богемы и был художником.

Однако уже на следующий день, 9 ноября (то есть ровно пять лет спустя после начала Ноябрьской революции 1918 года, которую нацисты считали позорной датой в истории Германии) все изменилось. Гитлер за целый первый вечер путча так и не отдал приказ о захвате правительственных зданий: он считал, что имеет абсолютную поддержку и в народе, и среди чиновников. Может, поэтому всю ночь он готовил новые речи. Но еще ночью фон Кар подготовил прокламацию, в которой заявил об отказе от всех своих заявлений, сделанных "под дулами пистолетов". Он также связался с берлинской канцелярией Эберта (путчисты даже не подумали захватить телеграф и почту) и пообещал уладить дело собственными силами.

Министр-президент Баварии Густав фон Кар (слева). В центре – генерал Эрих фон Людендорф. Фото 1921 года

И ему это удалось молниеносно. Когда ровно в полдень 9 ноября 1923 года нацисты вместе со сторонниками большой трехтысячной колонной отправились в центр Мюнхена, на монументальной площади Одеонплац их встретил небольшой, но хорошо вооруженный отряд в сто полицейских. После недолгих переговоров полиция открыла огонь (есть свидетельства, что первыми стреляли нацисты).

Площадь Одеонплац в Мюнхене сразу же после расстрела демонстрации нацистов. 9 ноября 1923 года

Всего погибли 16 нацистов и четверо полицейских. Гитлера арестовали, как впоследствии и Людендорфа, продолжавшего идти в направлении отряда полицейских. Они продолжали стрелять, но расступились перед прославленным полководцем…

Тюрьма, "Майн Кампф" и приход к власти

Состоялся суд, ставший настоящей манифестацией – в глазах многих немцев нацисты выглядели уже мучениками за свободу страны. Гитлер получил пять лет тюрьмы, однако отсидел только девять месяцев и был амнистирован; Людендорф был оправдан. В Ландсбергской тюрьме Гитлер заказывал еду из ресторанов, принимал в камере, которую убирали другие заключенные, своих товарищей по партии, начинал писать свой опус "Майн Кампф", который диктовал Эмилю Морису, а затем и Рудольфу Гессу. Хотя в последнее время появились свидетельства, что частично будущий фюрер Германии сам печатал текст на портативной пишущей машинке.

После провала путча Гитлер решил пересмотреть стратегию партии, и вскоре НСДАП уже приступила к борьбе за власть легальным, демократическим путем. Что им и удалось осуществить 30 января 1933 года, когда рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером.

В следующем году после прихода к власти нацистов, на месте, где происходили события, был построен Пантеон мучеников, посвященный погибшим сторонникам Гитлера.

Административное здание НСДАП и Пантеон мучеников-нацистов, погибших 9 ноября 1923 года в Мюнхене. Фото 1936 года

Он был разрушен уже в 1947 году после Второй мировой войны. Новые власти Западной Германии установили мемориальную доску в честь четырех полицейских, погибших во время "Пивного путча". Фарс в Мюнхене оказался только прелюдией мировой трагедии…