Весам — новые знакомства, Козерогам — перезагрузка отношений: любовный гороскоп на конец января

Эта неделя может стать временем, когда любовь раскроется во всем своем великолепии

Гороскоп обещает, что последняя неделя января будет благоприятной для новых идей и планов. Что же касается любви, период с 27 января по 2 февраля обещает особенные моменты для каждого из знаков Зодиака. Новолуние в Водолее 29 января принесет энергию обновления и поможет взглянуть на отношения под новым углом.

Рассказываем, что прогнозируют астрологи для всех знаков Зодиака в ближайшие семь дней.

Овен

Лучший день для любви: 27 января.

Попробуйте добавить что-то новое в свою рутину. Например, удивите партнера утренним признанием в любви или необычным жестом. Если вы чувствуете усталость, сконцентрируйтесь на качестве общения, а не его количестве. Перемены, даже небольшие, помогут освежить чувства.

Телец

Лучший день для любви: 2 февраля.

Если вы вдохновляетесь историями любви друзей, не забывайте: у вас есть все шансы создать свою собственную. Используйте энергию Новолуния, чтобы оставить прошлое позади и сосредоточиться на своих романтических целях.

Близнецы

Лучший день для любви: 1 февраля.

Эта неделя потребует ясности. Прислушивайтесь к логике, а не только к эмоциям. Проверьте, совпадают ли ваши ценности с ценностями партнера. Это подходящее время для принятия мудрых решений в отношениях.

Рак

Лучший день для любви: 1 февраля.

Погрузитесь в активный отдых с партнером — это не только укрепит связь, но и подарит яркие эмоции. Выход за пределы привычного — именно то, что может помочь вашему сердцу открыться еще шире.

Лев

Лучший день для любви: 2 февраля.

Духовность станет важной темой недели. Поделитесь с партнером своими взглядами на мир, и это откроет новые грани ваших отношений. Смелые поступки и искренние разговоры создадут мощный фундамент.

Дева

Лучший день для любви: 29 января.

Будьте открытыми и честными в своих чувствах. Прямота поможет вам укрепить отношения или же узнать, насколько ваши ожидания совпадают с желаниями партнера.

Весы

Лучший день для любви: 31 января.

Отдайте приоритет общению. Новые знакомства и разговоры могут кардинально изменить вашу личную жизнь. Энергия недели благоприятствует как укреплению старых отношений, так и началу новых.

Скорпион

Лучший день для любви: 31 января.

Ваша семья может стать важным фактором в романтических делах. Если вы еще не познакомили возлюбленного со своими родными, сейчас подходящий момент. Эта встреча принесет радость.

Стрелец

Лучший день для любви: 2 февраля.

Позвольте себе открыться любви, которая полна искренности и приключений. Душевные разговоры с новым знакомым или партнером сделают ваши отношения еще ярче.

Козерог

Лучший день для любви: 1 февраля.

Новолуние принесет свежую волну энергии. Этот период поможет разобраться в отношениях и открыть новую главу. Звезды готовы поддержать вас в построении настоящих отношений.

Водолей

Лучший день для любви: 30 января.

Вы цените интеллектуальную связь. Звезды советуют найти общие интересы с партнером или использовать свой интеллект, чтобы удивить избранника. Вдохновение ждет вас на культурных и образовательных мероприятиях.

Рыбы

Лучший день для любви: 28 января.

Доверяйте своему внутреннему голосу. Визит в художественную галерею или наблюдение за звездами могут стать источником удивительных открытий как в себе, так и в партнере.