В семье был полный матриархат, если фамилия звучит так

Если первая часть похожа на женское старинное имя, то сомнений нет – у вас в роду были сильные женщины

Фамилии могут многое рассказать об истории семьи. Некоторые из них указывают на то, что в определенное время вашим родом действительно правила женщина.

"Телеграф" рассказывает, какие фамилии являются свидетельством матриархата в украинских родах, ссылаясь на работу языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".

В давние времена главным в семье должен быть мужчина. Однако, бывало и такое, что женщина становилась главой семьи, например из-за гибели мужчины. Большинство из таких фамилий можно услышать и в современном мире, вот примеры:

Гандюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко, Гальченко, Гальчук, Ганзенко

Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук, Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Мащенко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко, Мотрук, Мотрич, Мотренко

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук

Любащенко, Любченко, Любарщук

Наталуха, Натальченко, Наталенко, Харитенко, Химченко, Хивренко

Оксаныч, Оксанчук, Оксаниченко, Ольченко, Олениченко

Евдошенко, Ивженко, Ольжич, Ольженко

Есть и еще один признак, что в древности главной в вашем роде могла быть женщина — обратите внимание, из какого слова происходит фамилия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские фамилии давали нарциссам.