Укр

В семье был полный матриархат, если фамилия звучит так

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Женщина возглавляла род Новость обновлена 10 января 2025, 10:10
Женщина возглавляла род. Фото Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Если первая часть похожа на женское старинное имя, то сомнений нет – у вас в роду были сильные женщины

Фамилии могут многое рассказать об истории семьи. Некоторые из них указывают на то, что в определенное время вашим родом действительно правила женщина.

"Телеграф" рассказывает, какие фамилии являются свидетельством матриархата в украинских родах, ссылаясь на работу языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".

В давние времена главным в семье должен быть мужчина. Однако, бывало и такое, что женщина становилась главой семьи, например из-за гибели мужчины. Большинство из таких фамилий можно услышать и в современном мире, вот примеры:

  • Гандюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко, Гальченко, Гальчук, Ганзенко
  • Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук, Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Мащенко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко, Мотрук, Мотрич, Мотренко
  • Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук
  • Любащенко, Любченко, Любарщук
  • Наталуха, Натальченко, Наталенко, Харитенко, Химченко, Хивренко
  • Оксаныч, Оксанчук, Оксаниченко, Ольченко, Олениченко
  • Евдошенко, Ивженко, Ольжич, Ольженко

Есть и еще один признак, что в древности главной в вашем роде могла быть женщина — обратите внимание, из какого слова происходит фамилия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские фамилии давали нарциссам.

Теги:
#Род #Фамилии #Украинна