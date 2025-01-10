В семье был полный матриархат, если фамилия звучит так
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Если первая часть похожа на женское старинное имя, то сомнений нет – у вас в роду были сильные женщины
Фамилии могут многое рассказать об истории семьи. Некоторые из них указывают на то, что в определенное время вашим родом действительно правила женщина.
"Телеграф" рассказывает, какие фамилии являются свидетельством матриархата в украинских родах, ссылаясь на работу языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".
В давние времена главным в семье должен быть мужчина. Однако, бывало и такое, что женщина становилась главой семьи, например из-за гибели мужчины. Большинство из таких фамилий можно услышать и в современном мире, вот примеры:
- Гандюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко, Гальченко, Гальчук, Ганзенко
- Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук, Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Мащенко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко, Мотрук, Мотрич, Мотренко
- Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук
- Любащенко, Любченко, Любарщук
- Наталуха, Натальченко, Наталенко, Харитенко, Химченко, Хивренко
- Оксаныч, Оксанчук, Оксаниченко, Ольченко, Олениченко
- Евдошенко, Ивженко, Ольжич, Ольженко
Есть и еще один признак, что в древности главной в вашем роде могла быть женщина — обратите внимание, из какого слова происходит фамилия.
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