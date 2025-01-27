Терезам – нові знайомства, Козорогам – перезавантаження відносин: любовний гороскоп на кінець січня

Цей тиждень може стати часом, коли любов розкриється на повну

Гороскоп обіцяє, що останній тиждень січня буде сприятливим для нових ідей та планів. Що ж до кохання, період з 27 січня по 2 лютого обіцяє особливі моменти для кожного зі знаків Зодіаку. Молодий місяць у Водолії 29 січня принесе енергію оновлення і допоможе поглянути на відносини під новим кутом.

Розповідаємо, що прогнозують астрологи для всіх знаків Зодіаку у найближчі сім днів.

Овен

Найкращий день для кохання: 27 січня.

Спробуйте додати щось нове у свою рутину. Наприклад, здивуйте партнера ранковим освідченням у коханні чи незвичайним жестом. Якщо ви відчуваєте втому, сконцентруйтеся на якості спілкування, а не на його кількості. Навіть невеликі зміни допоможуть освіжити почуття.

Телець

Найкращий день для кохання: 2 лютого.

Якщо ви надихаєтеся історіями кохання друзів, не забувайте: у вас є всі шанси створити свою власну. Використовуйте енергію Молодика, щоб залишити минуле позаду і зосередитися на своїх романтичних цілях.

Близнюки

Найкращий день для кохання: 1 лютого.

Цей тиждень вимагатиме ясності. Прислухайтеся до логіки, а не лише до емоцій. Перевірте, чи ваші цінності збігаються з цінностями партнера. Це слушний час для прийняття мудрих рішень у відносинах.

Рак

Найкращий день для кохання: 1 лютого.

Пориньте в активний відпочинок з партнером — це не тільки зміцнить зв’язок, але подарує яскраві емоції. Вихід за межі звичного — саме те, що може допомогти вашому серцю відкритися ще ширше.

Лев

Найкращий день для кохання: 2 лютого.

Духовність стане важливою темою тижня. Поділіться з партнером своїми поглядами на світ і це відкриє нові грані ваших відносин. Сміливі вчинки та щирі розмови створять потужний фундамент.

Діва

Найкращий день для кохання: 29 січня.

Будьте відкритими та чесними у своїх почуттях. Прямота допоможе вам зміцнити відносини або дізнатися, наскільки ваші очікування збігаються з бажаннями партнера.

Терези

Найкращий день для кохання: 31 січня.

Віддайте пріоритет спілкуванню. Нові знайомства та розмови можуть кардинально змінити ваше особисте життя. Енергія тижня сприяє як зміцненню старих відносин, так і початку нових.

Скорпіон

Найкращий день для кохання: 31 січня.

Ваша сім’я може стати важливим фактором у романтичних справах. Якщо ви ще не познайомили коханого зі своїми рідними, зараз слушний момент. Ця зустріч принесе радість.

Стрілець

Найкращий день для кохання: 2 лютого.

Дозвольте собі відкритися любові, яка сповнена щирості та пригод. Душевні розмови з новим знайомим чи партнером зроблять ваші стосунки ще яскравішими.

Козоріг

Найкращий день для кохання: 1 лютого.

Молодий місяць принесе свіжу хвилю енергії. Цей період допоможе розібратися у відносинах та відкрити новий розділ. Зірки готові підтримати вас у побудові справжніх стосунків.

Водолій

Найкращий день для кохання: 30 січня.

Ви цінуєте інтелектуальний зв’язок. Зірки радять знайти спільні інтереси з партнером або використати свій інтелект, щоб здивувати обранця. Натхнення чекає на вас на культурних та освітніх заходах.

Риби

Найкращий день для кохання: 28 січня.

Довіряйте своєму внутрішньому голосу. Візит до художньої галереї або спостереження за зірками можуть стати джерелом дивовижних відкриттів як у собі, так і у партнері.