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Церковный праздник 29 января: почему сегодня нельзя поднимать что-нибудь из земли

Автор
Наталья Дума
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Какой церковный праздник 29 января 2025 — День перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца
Какой церковный праздник 29 января 2025 — День перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца. Фото Freepik

В этот день не следует игнорировать запреты

В эту среду, 29 января, по новому лианскому церковному календарю православные христиане и греко-католики отмечают перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца. По старому стилю это событие отмечали 11 февраля.

Святой Игнатий, ученик апостола Иоанна Богослова, был епископом Антиохийским и погиб мученической смертью в Риме около 107 года, когда его бросили на растерзание зверям по приказу императора Траяна.

После смерти его мощи были перенесены в пригород Антиохии в 108 году, а затем, в 438 году, в самый город. Когда Антиохия попала под власть персов, мощи вернули в Рим и положили в храме в честь священномученика папы Климента.

Традиции и приметы 29 января

В этот день верующие посещают богослужения, посвященные памяти святого Игнатия, молятся о покровительстве и просят укрепления в вере. Также принято читать его послания, содержащие наставления по христианской жизни.

  • Если в этот день солнечная погода — ждите щедрый урожай осенью;
  • если 29 января выпало много снега – весна будет поздней;
  • если сегодня шумит лес — ожидайте оттепели.

Что нельзя делать 29 января

  • поднимать с земли найденные вещи – они могут быть "нечистыми" и принести несчастье;
  • думать о чем-то в отрицательном ключе – мысли могут стать реальностью;
  • идти на риски – это не закончится положительно.

Именины 29 января

В этот день именины отмечают Дмитрий, Иван, Константин, Роман.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Сретение в 2025 году. Мы назвали дату по новому стилю.

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#Запреты #Народные приметы #Церковный праздник