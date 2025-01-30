Вазу с портретом Сталина продают в Украине по цене дорогого смартфона (фото)

Коллекционеры готовы платить многое за вещи с портретом советского диктатора

В Вышгороде на аукцион выставили старинную фарфоровую вазу советских времен с изображением Иосифа Сталина. Стартовая цена лота – 22 тысячи гривен, что сопоставимо со стоимостью современного смартфона с полуфлагманскими характеристиками.

Подходящее объявление размещено на сайте для коллекционеров Violity. Ваза принадлежала родственнику продавца и имеет дарственную надпись. Продавец отмечает, что предмет нуждается в реставрации (была склеена ножка вазы).

Фарфоровое изделие имеет незначительные следы времени, однако в целом сохранилось в надлежащем состоянии. Продавец готов предоставить дополнительные фотографии по запросу заинтересованных лиц. Примечательно, что ваза выставлена на торги без резервной цены.

Старые вещи советских времен могут иметь значительную ценность на современном рынке антиквариата, даже если на них изображен советский диктатор. Особенно это касается предметов с символикой и уникальными характеристиками.

Аукцион продлится до 30 января 2025 года. Кроме возможности принять участие в торгах существует опция мгновенной покупки по фиксированной цене 23 тысяч гривен. Доставка осуществляется Новой почтой по всей территории Украины.

Также ранее "Телеграф" писал, что за вазу времен СССР можно получить более 40 тысяч грн. Такая может пылиться где-нибудь у вас дома.