Вазу з портретом Сталіна продають в Україні за ціною дорогого смартфона (фото)

Колекціонери готові платити багато за речі з портретом радянського диктатора

У Вишгороді на аукціон виставили старовинну порцелянову вазу радянських часів із зображенням Йосипа Сталіна. Стартова ціна лота — 22 тисячі гривень, що зіставно з вартістю сучасного смартфона з напівфлагманськими характеристиками.

Відповідне оголошення розміщене на сайті для колекціонерів Violity. Ваза належала родичу продавця та має дарчий напис. Продавець зазначає, що предмет потребує реставрації (була склеєна ніжка вази).

Порцеляновий виріб має незначні сліди часу, проте загалом зберігся у належному стані. Продавець готовий надати додаткові фотографії на запит зацікавлених осіб. Примітно, що ваза виставлена на торги без резервної ціни.

Cтарі речі радянської доби можуть мати значну цінність на сучасному ринку антикваріату, навіть якщо на них зображений радяський диктатор. Особливо це стосується предметів із політичною символікою та унікальними характеристиками.

Аукціон триватиме до 30 січня 2025 року. Окрім можливості взяти участь у торгах, існує опція миттєвої купівлі за фіксованою ціною 23 тисячі гривень. Доставка здійснюється Новою Поштою по всій території України.

Також раніше "Телеграф" писав, що за вазу часів СРСР можна отримати понад 40 тисяч грн. Така може припадати пилом десь у вас вдома.