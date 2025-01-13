Может пылиться в вашей амбаре. За вазу времен СССР можно получить более 40 тысяч грн (фото)

Владелец готов отправить вазу покупателю в любую точку мира

Более 40 тысяч гривен просят за старинную вазу, которую продают на популярной платформе онлайн-объявлений в Украине. Речь идет об уникальном изделии Каменобродского фаянсового завода, созданную еще в 1920 году.

По словам владельца, изделие не подлежало реставрации, хотя и имеет незначительные следы времени. Подлинность подтверждает оригинальное красное клеймо завода на дне изделия.

Раритетная ваза в форме лесной нимфы имеет ручную лепку и подглазурную роспись. Учитывая возраст, изделие высотой 35 сантиметров сохранено практически в идеальном состоянии. На нем отсутствуют сколы, трещины и производственные дефекты.

Владелец готов отправить вазу из Одессы в любую точку мира за дополнительную плату и рассмотреть встречные предложения по цене.

Камнебродский фаянсовый завод начал работать в 1874 году. Его основал львовянин австрийского происхождения Фишель Зуссман в городке Каменный Брод Житомирской области. За высокое качество продукции, предприятие получило золотые и серебряные медали на выставках в Полтаве, Одессе и Киеве.

До войны завод выпускал ограниченные партии изделий. В 1920-х годах мастера создавали вазы и тарелки с объемными цветами и ручной росписью. Предприятие действовало до осени 1943 года, пока его не взорвали во время боевых действий.

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