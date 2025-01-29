Укр

Носила еще бабушка. За янтарные бусы времен СССР можно получить более 5000 грн (фото)

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 29 января 2025, 19:01

Украшения такой формы было не редкостью в Советском Союзе

На сайте для украинских коллекционеров Violity появилось объявление о продаже янтарных бус. Украшение было изготовлено в СССР.

Автор объявления указывает, что реставрация бус не производилась. Украшение сделано из круглых бусин цвета старого меда.

По центру находится самая крупная бусина, к краям их размер постепенно уменьшается. Застежка бус имеет резьбу для закручивания.

Указанная стоимость — 5 500 гривен. Бусы продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену.

Отмечается, что продавец находится в населенном пункте Глобино Полтавской области и готов отправить украшение по "Укрпочте" или "Новой почте".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на сайте Violity продают фарфоровую статуэтку производства СССР под названием "танцующая украинка". Ее цена немного превышает минимальную зарплату в Украине по состоянию на 2025 год.

Также мы писали, что в Украине на продажу выставили уникальную приставку Game & Watch "Морской бой". Устройство сделано из пластика, реставрация не проводилась, есть следы потертости, нет крышки батарейки.

Теги:
#Продажа #СССР #Украшения #Фото #Янтарь