Пора проверить антресоли. Советскую вазу почти за 65 тысяч продают в Украине (фото)

За лотом следит 24 потенциальных покупателя

Коллекционеры готовы платить немалые деньги за раритетные предметы советских времен. На украинском онлайн-аукционе появился редкий лот – пропагандистская ваза "Колхозные женщины. Девушки-женцы" Барановского фарфорового завода 1950-х годов.

За уникальный предмет продавец просит 64,5 тысяч гривен, а функция "купить сейчас" стоит 65 тысяч гривен. Найти лот можно на ресурсе "Виолити".

Ваза создана в классических пропорциях: при высоте 18 сантиметров ее самая широкая часть достигает 20 сантиметров. Изделие украшено изысканной сверхглазурной росписью и золочением, выполненным в технике декалькомании. Верхняя часть имеет диаметр 11 сантиметров.

По информации продавца, ваза находится в хорошем состоянии и имеет только минимальные следы времени. Предмет не нуждается в реставрации и сохранил оригинальный вид с момента изготовления.

Лот вызвал значительный интерес среди коллекционеров – за ним следят 24 потенциальных покупателя. Продавец находится в Запорожье и предлагает доставку "Новой почтой" по всей территории Украины.

Оплату можно произвести через популярные банковские системы: ПриватБанк, Monobank, Сбербанк, Райффайзен Банк Аваль. Для зарубежных покупателей доступны платежи через Western Union и PayPal. Аукцион продлится до 28 января 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что за вазу времен СССР можно получить более 40 тысяч грн. Речь идет об уникальном изделии, созданном еще в 1920 году.